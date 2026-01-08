인천 중구, 음식물류 폐기물 가정용 감량기 최대 50% 지원

인천 중구청 전경. 중구 제공

이번 사업은 음식물류 폐기물의 효율적이고 지속 가능한 감량을 도모하기 위한 것이다. 가정용 감량기 구매 비용의 최대 50%(최대 30만원)를 지원하는 게 주요 내용이다. 올해는 약 700세대를 지원할 예정이다.