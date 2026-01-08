인천 중구, 음식물류 폐기물 가정용 감량기 최대 50% 지원
인천 중구는 ‘2026년도 음식물류 폐기물 가정용 감량기 보급 지원사업’을 추진한다고 8일 밝혔다.
이번 사업은 음식물류 폐기물의 효율적이고 지속 가능한 감량을 도모하기 위한 것이다. 가정용 감량기 구매 비용의 최대 50%(최대 30만원)를 지원하는 게 주요 내용이다. 올해는 약 700세대를 지원할 예정이다.
지원 대상은 가정용 감량기를 구매한 가정이다. 또 품질인증(단체표준·환경표지·K마크·Q마크)을 받은 제품이어야 한다. 하수도법에 근거해 주방용 오물 분쇄기는 제외된다.
구는 사업이 음식물류 폐기물 감량은 물론 수집·운반 과정에서 발생하는 악취·해충 문제 해소에도 함께 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.
참여를 희망하는 구민은 구 홈페이지 고시공고 페이지에 게시된 ‘음식물류 폐기물 가정용 감량기 설치 보조금 지원 공고’를 참고해 신청하면 된다. 선착순으로 이뤄져 주의가 필요하다.
김정헌 구청장은 “음식물류 폐기물을 감량하는 일은 우리 환경을 지키는 작지만 소중한 실천”이라며 “사업에 관한 구민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사