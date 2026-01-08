파라다이스시티, 1270실 대규모 복합리조트 발돋움

하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티 전경. 파라다이스 제공

하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티의 개관은 하얏트 리젠시 브랜드가 대한민국에 다시 진출하게 됐다는 점에서 상징적인 의미를 지닌다. 전 세계 45개국에서 230여개의 호텔과 리조트를 운영 중인 하얏트 리젠시는 비즈니스와 레저를 아우르며 차별화된 투숙 경험을 제공하는 대표적인 글로벌 호텔 브랜드로 자리매김해 왔다.

휴식과 업무의 조화를 중심으로 설계된 하얏트 리젠시는 편안함과 효율성을 동시에 만족시키는 공간 구성과 세심한 서비스를 바탕으로 정교한 미팅 시설과 전문적인 이벤트 운영, 수준 높은 미식 경험, 첨단 기술이 결합된 다양한 서비스를 통해 투숙객에게 완성도 높은 경험을 제공한다.

기존 이스트 타워는 칼호텔네트워크에서 그랜드 하얏트 인천 브랜드로 지속 운영할 예정이다. 대한민국의 대표 관문인 인천국제공항 인근에서 두 개의 하얏트 호텔 브랜드가 함께 운영되며 보다 다양하고 차별화된 호스피탈리티 경험을 선보일 것으로 기대된다. 이는 장기적인 관점에서 고객 가치를 확장해 나가고자 하는 하얏트의 비전과 일관된 방향성을 보여주는 것이기도 하다.