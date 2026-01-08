파라다이스시티, 1270실 대규모 복합리조트 발돋움
인천 영종국제도시 내 파라다이스시티가 인터내셔널 호텔 브랜드 하얏트와 함께 1270실 규모의 글로벌 복합리조트로 한 단계 발돋움한다.
파라다이스세가사미는 기존 그랜드 하얏트 인천의 2개 타워 중 하나인 웨스트타워가 ‘하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티(Hyatt Regency Incheon Paradise City)’로 새롭게 출발한다고 8일 밝혔다.
앞서 파라다이스세가사미는 지난해 9월 24일 한진그룹의 자회사인 칼호텔네트워크로부터 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워를 2100억원에 인수하는 계약을 체결했다. 앞으로 내부 수선과 환경 개선 공사를 거쳐 오는 3월 중 오픈 예정이다.
하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티는 대지면적 1만6000여㎡에 501실을 보유하고 있다. 이번 인수로 파라다이스시티는 기존 메인 호텔과 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소를 합친 769실에 더해 총 1270실에 달하는 대규모 객실을 보유하게 됐다.
하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티의 개관은 하얏트 리젠시 브랜드가 대한민국에 다시 진출하게 됐다는 점에서 상징적인 의미를 지닌다. 전 세계 45개국에서 230여개의 호텔과 리조트를 운영 중인 하얏트 리젠시는 비즈니스와 레저를 아우르며 차별화된 투숙 경험을 제공하는 대표적인 글로벌 호텔 브랜드로 자리매김해 왔다.
휴식과 업무의 조화를 중심으로 설계된 하얏트 리젠시는 편안함과 효율성을 동시에 만족시키는 공간 구성과 세심한 서비스를 바탕으로 정교한 미팅 시설과 전문적인 이벤트 운영, 수준 높은 미식 경험, 첨단 기술이 결합된 다양한 서비스를 통해 투숙객에게 완성도 높은 경험을 제공한다.
기존 이스트 타워는 칼호텔네트워크에서 그랜드 하얏트 인천 브랜드로 지속 운영할 예정이다. 대한민국의 대표 관문인 인천국제공항 인근에서 두 개의 하얏트 호텔 브랜드가 함께 운영되며 보다 다양하고 차별화된 호스피탈리티 경험을 선보일 것으로 기대된다. 이는 장기적인 관점에서 고객 가치를 확장해 나가고자 하는 하얏트의 비전과 일관된 방향성을 보여주는 것이기도 하다.
하얏트는 현재 전 세계 82개국에서 1450개 이상의 호텔과 리조트를 운영하고 있다. 전 세계 하얏트 호텔에서 하얏트 월드 멤버십 리워드를 적립할 수 있으며 차별화된 혜택과 가치를 경험할 수 있다. 또한 편리한 포인트 사용 방식과 엘리트 등급 혜택, 다양한 라이프스타일 브랜드와의 파트너십을 통해 투숙객들이 매 여정을 더욱 가치 있고 기억에 남는 경험으로 완성할 수 있도록 지원한다.
이러한 하얏트의 글로벌 충성 고객 기반과 높은 브랜드 인지도는 파라다이스그룹의 해외 고객 유치에도 크게 기여할 것으로 기대된다. 아울러 하얏트의 광범위한 글로벌 세일즈 역량과 국제적인 MICE 네트워크, 대규모 연회 시설을 바탕으로 영종도 지역에서의 국제 컨퍼런스 및 각종 행사 수요도 더욱 확대될 것으로 전망된다.
파라다이스시티와 하얏트가 도보 5분 거리에 인접한 만큼 고객들은 파라다이스시티의 공연과 전시, 플라자와 원더박스 등 다양한 테마로 휴양을 확장할 수도 있어 향후 두 호텔 간의 시너지 효과가 기대된다.
파라다이스세가사미 관계자는 “‘3000만 외래 관광객 유치’라는 정부 기조에 발맞춰 글로벌 브랜드인 하얏트와 동북아 최초의 복합리조트인 파라다이스시티가 숙박, MICE, 게이밍 등 다방면으로 큰 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다”며 “파라다이스시티는 대한민국의 관문 인천에 위치한 대표 복합리조트로서 이번 인수를 계기로 한국 관광산업 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사