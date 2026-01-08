인천도시공사, 제물포 도시재생사업 핵심 ‘영스퀘어’ 착공

영스퀘어 야간 조감도. iH 제공

총사업비 449억원이 투입되는 영스퀘어는 제물포역 인근의

에 조성되는 지하 2층∼지상 7층 규모의 도시재생 복합문화시설이다. 인공지능(AI) 전환시대에 대응한 창업보육센터와 청년 일자리 지원을 위한 복합공간, 스마트팜, 플래그십 레스토랑 등 지역상권 활성화를 위한 공간이 들어설 예정이다.

사업 대상지 주변에는 인천대학교 제물포캠퍼스와 청운대학교, 재능대학교, 제물포스마트타운(창업보육센터) 등 교육·창업시설이 밀집해 있다. 주변 학생 수가 총 2만5407명에 달해 영스퀘어 조성 이후 미래산업 분야를 중심으로 산·학·연 연계 효과가 클 것으로 기대된다.

또한 인근에는 제물포역 도심공공주택복합사업(3457세대)이 연말 착공을 앞두고 있어 인천대가 이전한 후 침체됐던 제물포역 일대 상권에도 활력을 불어 넣을 것으로 기대된다.

오는 2028년 4월 준공 예정인 영스퀘어와 함께 진행 중인 제물포담소 건설사업도 지난해 9월 착공에 들어가 올해 9월 준공을 앞두고 있다.

한편,

공사로 기존 제물포역 북부 공영주차장(74면)이 철거돼 인천대(94면), 제물포스마트타운(309면), 정부종합청사(202면) 등 인근 부설주차장 활용으로 주차 수요를 충당할 계획이다.