경찰·견인기사 숨진 고속도로 사고…30대 운전자 ‘크루즈 켠 채 졸음운전’

EDR 분석 결과 크루즈 기능 작동 확인

경찰 “사고 원인은 졸음운전, 크루즈 기능 영향 단정 어려워”

4일 오전 1시23분쯤 전북 고창군 고수면 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 차량 3대가 잇따라 부딪히는 사고가 발생했다. 전북소방 제공

교통사고를 수습하던 경찰관과 견인차 기사를 치어 숨지게 한 서해안고속도로 2차 추돌 사고와 관련해 가해 차량 운전자가 사고 당시 크루즈(자동 주행 보조) 기능을 작동한 채 졸음운전을 한 사실이 확인됐다.



8일 전북 고창경찰서에 따르면 차량 사고기록장치(EDR) 분석 결과, 가해 차량 운전자 A씨는 사고 당시 크루즈 기능을 작동한 채 주행하고 있었던 것으로 나타났다.



경찰은 운전자 진술과 EDR 분석 결과 등을 종합해 졸음운전이 사고의 직접 원인이라고 판단했다.



다만 경찰 관계자는 “크루즈 기능이 사고 발생에 어떤 영향을 미쳤는지까지는 단정하기 어렵다”고 설명했다. 크루즈 기능은 운전자가 설정한 속도를 가속 페달 조작 없이 유지하도록 돕는 운전자 보조 시스템이다.



A씨는 지난 4일 오전 1시23분쯤 고창군 고수면 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 SUV를 몰다 사고를 내 2명을 숨지게 하고 9명에게 중경상을 입힌 혐의(교통사고처리특례법상 치사상)를 받는다.



당시 현장에서는 앞선 교통사고를 수습하던 전북경찰청 고속도로순찰대 제12지구대 소속 이승철(55) 경정과 견인차 기사(38)가 A씨 차량에 치여 숨졌다.



경찰은 A씨를 구속해 정확한 사고 경위와 과속 여부, 크루즈 기능 사용 과정 등을 추가로 조사하고 있다.



고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



