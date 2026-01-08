인천 서구, 검단구 출범준비단 사무실 개소식

검단구 출범준비단 사무실 개소식. 인천 서구 제공

개소식에는 서구청장을 비롯해 서구의회 의장, 지역 국회의원, 시의원, 구의원 등 주민 80여명이 참석해 검단구 출범을 향한 첫걸음을 함께 축하했다.

검단구 출범준비단은 지난 2일 조직개편을 통해 3국 10과로 확대 개편됐다. 검단기획행정국, 검단안전환경도시국은 마전동 청사에서 검단경제보건국은 검단행정과 건물에서 검단구 청사가 마련되기 전까지 검단구 출범을 위한 행정 기반을 체계적으로 준비하게 된다.