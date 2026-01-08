생활폐기물 감량 성과 빛났다…파주시, 자원순환 평가 ‘우수’
상사업비 8000만원 확보
경기 파주시는 2025년 청소·자원순환 분야 대외평가에서 연이어 우수한 성과를 거두며 총 8000만원의 상사업비를 확보했다고 8일 밝혔다.
먼저 파주시는 행정안전부가 주관한 ‘대한민국 새단장’ 평가에서 우수 기관으로 선정돼 상사업비 5000만원을 확보했다.
이 평가는 에이펙 정상회의를 앞두고 전국 지방자치단체를 대상으로 국민 체감형 청소·환경정비 성과를 점검한 것으로, 파주시는 주요 생활권과 다중이용시설을 중심으로 한 환경 정비 강화와 방치폐기물 집중 수거, 폐기물 사각지대 개선 등 현장 중심 청소행정이 높은 평가를 받았다. 특히 전 읍면동이 지역단체와 협력해 지속적으로 환경 정비 활동을 추진해온 점이 우수 사례로 꼽혔다.
경기도가 주관한 ‘깨끗한 경기 만들기’ 평가에서도 파주시는 2019년부터 7회 연속 우수 기관으로 선정돼 이번에 상사업비 3000만원을 추가 확보했다. 이로써 시는 이 평가를 통해 총 7억3000만원의 상사업비를 확보하는 성과를 거뒀다.
이 평가는 생활폐기물 감량과 재활용 활성화 등 자원순환 정책 추진 성과를 종합적으로 평가하며, 파주시는 시민 참여 확대와 현장 실행력을 바탕으로 지속적인 성과를 이어가고 있다.
심재우 시 자원순환과장은 “이번 성과는 현장 중심 청소행정과 시민 참여 기반 자원순환 정책이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 생활폐기물 감량과 재활용 활성화를 통해 깨끗한 파주를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
파주시는 자원순환 정책의 지속 가능성을 높이기 위해 미래형 자원순환 기반시설 구축에도 힘쓰고 있다. 유기성 폐자원을 바이오가스로 전환하는 환경순환센터 현대화사업과, 이를 활용해 청정 수소에너지를 생산하는 미니수소도시 조성사업을 연계 추진하고 있다.
아울러 읍면동을 포함한 전 부서에 다회용컵을 보급하는 등 1회용품 사용 저감과 재활용 실천 확산에도 나서고 있으며, 이를 통해 폐자원의 에너지화와 재활용 중심 자원순환 체계를 강화해 탄소중립 선도 도시로 도약한다는 계획이다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
