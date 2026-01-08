한국데이터기술진흥협회, 지역 맞춤형 개발자 양성

‘데이터 기반 생성형AI 소프트웨어 개발자 양성 과정’ 운영

이 과정을 수료한 수료생 중 75%의 취업률을 달성했으며, 소프트웨어 및 설계 분야 등 지역기업 내 다양한 분야로 취업해 지역기업 인력난 해소 및 고용률 제고에 기여한 것으로 나타났다.