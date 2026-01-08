시사 전체기사

[속보] 이병진 민주당 의원 당선무효…대법원 상고기각

입력:2026-01-08 10:40
수정:2026-01-08 11:13
공유하기
글자 크기 조정
이병진 더불어민주당 의원. 연합뉴스

22대 총선 과정에서 일부 재산 신고를 누락한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이병진 더불어민주당 의원에게 당선무효형이 확정됐다.

대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 이 의원 공직선거법 위반 혐의에 벌금 700만원, 부동산실명법 위반 혐의에 벌금 500만원을 각각 선고한 원심판결을 8일 확정했다.

선출직 공직자가 공직선거법 위반으로 징역 또는 100만원 이상의 벌금형이 확정되면 당선이 무효가 된다.

이 의원은 2024년 총선 당시 충남 아산 영인면 신봉리 토지에 대한 5억5000만원 근저당권 채권과 7000여만원 상당 증권, 약 5000만원의 신용융자를 재산신고에서 누락한 혐의(공직선거법 위반)로 그해 10월 불구속 기소됐다.

영인면 토지를 2018년 8월 지인과 공동투자로 매수하고도 지인 단독명의로 해 명의신탁한 혐의(부동산실명법 위반)도 있다.

1심 재판부는 유죄를 인정해 선거법 위반 혐의에 벌금 700만원, 부동산실명법 위반 혐의에 벌금 500만원을 각각 선고했다.

이 의원과 검사 모두 불복했지만 2심은 항소를 기각했고, 이날 대법원도 같은 판단을 유지했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
988
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정희원 스토킹 신고자, 디스패치 고소…“소설 같은 기사로 2차 가해”
반려견 바로 옆에 ‘퍽’…청주 산책길 덮친 80㎝ 화살
‘캄보디아 스캠 범죄’ 배후 천즈 회장 체포…中 송환
백악관 “그린란드 미군 투입 언제든 고려… 세계는 힘이 지배”
‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대
손담비 ‘시동생 성폭행 사건’ 악플 고소…위자료 50만원
‘은값 랠리’ 시총 엔비디아 넘어서기도
“선당후사 필요” vs “부관참시 가혹”… 與 ‘김병기 거취’ 두고 의견 분화
국민일보 신문구독