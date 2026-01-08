태안 방문객 지난해 1809만명으로 역대 최다
지난해 충남 태안군 방문객이 역대 가장 많은 1809만명으로 집계됐다.
8일 태안군에 따르면 한국관광공사의 ‘한국관광데이터랩’ 분석 결과 지난해 태안 방문객은 2024년보다 76만여명(437%) 증가했다.
충남 지역 15개 시‧군 가운데 천안, 아산, 공주, 당진, 서산에 이어 여섯 번째로 많은 방문객이다.
여름철 해수욕장 방문객이 3년 연속 160만명을 넘었고, 5월(195만여명)과 10월(221만여명) 등 행락철에 인파가 몰린 것은 물론 12월에도 103만명의 방문객이 태안을 찾았다.
군은 이 같은 결과를 바탕으로 지난해 운영했던 ‘태안 방문의 해’를 올해도 운영하기로 결정했다.
군 관계자는 “올해 연장 운영하는 태안 방문의 해를 성공적으로 이끌어 연간 방문객 2000만 명 시대를 달성하겠다”고 말했다.
