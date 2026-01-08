경북대 황의욱 교수 한국패류학회장 선임
경북대학교는 생물교육과 황의욱 교수가 한국패류학회 제21대 학회장으로 선임됐다고 8일 밝혔다.
임기는 1월 1일부터 2년간이다. 한국패류학회는 1984년 국내 연체동물 학술 연구자들의 연구 활성화를 목적으로 설립된 학술단체로 한국연구재단 등재지(KCI)인 한국패류학회지(The Korean Journal of Malacology)를 분기별로 발간하고 있다.
황 교수는 2001년과 2022년에 세계적인 국제학술지 ‘네이처(Nature)’에 미토콘드리아 유전체를 이용한 동물 계통·진화 연구 논문과 기고문을 게재하는 등 관련 분야에서 꾸준한 연구 성과를 발표해 왔다.
황 교수는 한국동물분류학회 회장, 국제중등과학올림피아드(IJSO) 국제부회장 등을 역임했으며 경북대에서는 과학영재교육원장, 연구산학처장을 지냈다. 현재는 경북대에서 BK21원헬스혁신인재양성사업단 단장과 경북대 한방바이오융합진흥원장을 맡고 있으며 한국연구재단 기초연구본부 생명과학단 전문위원으로 활동하고 있다.
황 교수는 “학회의 글로벌 네트워크를 강화하고 연체동물 연구 분야의 국제적 인재 양성과 회원, 재정 확대를 통해 학회의 국제적 위상을 높이겠다”며 “학회 발전을 위한 획기적인 전기를 마련하는 마중물 역할을 하겠다”고 포부를 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사