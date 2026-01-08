전북 고향사랑기부금 115억원 돌파…3년 만에 ‘지역재정 효자’
기부 건수 2만건 급증·익산 1위
세액공제·답례품 효과에 지역환원까지 ‘선순환’
3년차를 맞은 전북 지역 고향사랑기부금이 115억원을 넘어섰다. 지방자치단체에 기부하면 고스란히 지역 발전에 활용되고 기부자는 세액공제와 지역 특산물 등 답례품을 받는 고향사랑기부제가 빠르게 확산되고 있다.
8일 전북특별자치도에 따르면 2025년 12월 말 기준 도내 14개 시·군과 전북도 본청에 접수된 고향사랑기부금은 총 9만4657건, 115억9700만원으로 집계됐다. 이는 전년과 비교해 기부 건수는 2만1371건, 모금액은 22억7600만원 증가한 수치다.
지역별로는 익산시가 14억8500만원을 모금해 도내 1위를 기록했다. 익산시는 2024년 6억6600만원에서 1년 만에 두배 이상 늘며 가장 큰 증가 폭을 보였다.
군 단위에서는 무주군과 임실군이 나란히 13억원대를 기록하며 강세를 보였다. 무주군은 전년(7억2000만원)보다 크게 늘어난 13억8800만원을 모금했고, 임실군도 전년(10억4300만원)을 웃도는 13억6800만원을 기록했다.
전북도 본청으로 들어온 기부금은 4억5300만원으로 집계됐다. 이는 전년(3억4900만원) 대비 소폭 증가한 수치로, 시·군 중심의 기부 확산 흐름 속에서도 안정적인 증가세를 유지하고 있다는 평가다.
고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부할 수 있는 제도다. 10만원 이하 기부금은 전액 세액공제를 받을 수 있다. 기부금의 30% 이내에서 지역 특산물 등 답례품도 제공된다. 예를 들어 10만원을 기부하면 3만원 상당의 답례품과 10만원의 세액공제를 받는다.
전북도는 모인 기부금을 지역 사회에 환원하는 사업에 활용하고 있다. 지난해에는 고향사랑기부금으로 전북청소년상담복지센터에 6000만원 상당의 승합차를 지원했으며, 장애인 교통약자 이동 편의 증진 사업과 가정위탁 아동용품 구입비 지원 사업도 추진 중이다.
백경태 전북도 대외국제소통국장은 “고향사랑기부제가 도민과 출향민의 참여 속에 안정적으로 정착하고 있다”며 “기부금이 소외계층 지원 등 꼭 필요한 곳에 쓰이도록 하고 기부자가 보람을 느낄 수 있는 사업을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
