울산 프로야구단 ‘울산웨일즈’ 출범 15일 선수단 발표
울산의 지역 첫 프로야구단인 ‘울산웨일즈’ 출범이 본격화 된다.
울산시는 울산웨일즈 선수 공개모집에 프로야구 1군 출신 등 230여 명이 지원했다고 8일 밝혔다. 구단은 오는 13∼14일 선수 실기전형(트라이아웃)을 거쳐 15일 최종 합격자를 발표할 예정이다.
울산웨일즈는 3월 20일 개막하는 2026년 한국야구위원회(KBO) 퓨처스(2부)리그에 참여한다.
울산웨일즈의 김동진 단장과 장원진 감독은 이날 울산시청을 방문해 김두겸 시장과 면담하고 리그 최상위권 진입을 목표로 구단을 운영하겠다는 구상을 밝힐 예정이다.
김두겸 울산시장은 “울산웨일즈 프로야구단을 통해 시민들의 여가선용 기회가 확대되고, ‘꿀잼도시 울산’이 프로야구 중심도시로 도약할 수 있기를 기대한다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사