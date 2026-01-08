시진핑, 이 대통령에 전기자전거 선물…李 “우린 선물 너무 적어 미안”

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 5일(현지시간) 김혜경 여사와 시진핑 중국 국가주석 내외와 함께 휴대전화로 사진 촬영을 하고 있다. 이 대통령 X(엑스) 계정 캡처

시진핑 중국 국가주석이 중국을 국빈 방문한 이재명 대통령에게 전기자전거를 포함한 다양한 선물을 전달한 것으로 알려졌다.