시진핑, 이 대통령에 전기자전거 선물…李 “우린 선물 너무 적어 미안”

시진핑, 이 대통령에 전기자전거 선물…李 “우린 선물 너무 적어 미안”
시진핑 중국 국가주석이 중국을 국빈 방문한 이재명 대통령에게 전기자전거를 포함한 다양한 선물을 전달한 것으로 알려졌다.
8일 청와대에 따르면 시 주석은 지난 5일 베이징에서 열린 한·중 정상회담 당시 이 대통령에게 전기자전거, 중국 도자기, 커피잔 세트, 그림 등을 선물했다.
선물 목록에는 사과와 곶감 등 과일도 포함됐다. 이는 시 주석이 지난해 방한했을 때 경주에서 이 대통령으로부터 받은 ‘황남빵’에 대한 답례 성격인 것으로 알려졌다. 시 주석의 부인 펑리위안 여사가 직접 부른 노래가 담긴, 친필 서명이 들어간 CD도 전달돼 눈길을 끌었다.
앞서 이 대통령은 지난 7일 동행 기자단 간담회에서 중국 측 선물 목록에 대해 구체적인 언급을 피했다. 중국에서 받은 선물을 현지 체류 중에 공개하지 않는 외교적 관례를 존중한 것으로 보인다.
이 대통령은 “선물은 마음이 중요한 것 아니냐”며 “중국 측은 준비를 많이 했는데 우리가 너무 준비를 적게 해서 미안하다는 생각이 들었다”고 말했다.
우리 측은 시 주석 내외를 위해 ‘기린도’와 ‘금박 용문 액자’를 준비했다. 19세기 후반 작품을 재현한 기린도는 상상 속 동물인 기린과 천도복숭아, 모란을 그려 넣어 자손 번창과 장수를 기원하는 의미를 담았다.
펑리위안 여사에게는 한국 전통미를 살린 장신구 ‘탐화 노리개’와 최신 뷰티 디바이스를 선물했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
