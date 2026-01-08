광역버스·GTX까지 환급…더 강력해진 ‘The 경기패스’

월 6만2000원 정액으로 시내버스·지하철 무제한 이용

월 10만원 플러스형은 광역버스·GTX까지 환급 적용

청년 혜택 39세까지…어린이·청소년 100% 환급 유지

‘The 경기패스’ 홍보 포스터. 경기도 제공

새해부터 전국 모든 대중교통수단의 교통비 일부를 환급하는 ‘The 경기패스’에 월 정액권 기능인 ‘모두의 카드’가 도입돼 대중교통을 일정 금액만 내고 무제한에 가깝게 이용할 수 있게 된다.



경기도는 국토교통부 K-패스에 정액권 개념의 ‘모두의 카드’가 신설됨에 따라 이를 기반으로 운영되는 The 경기패스의 교통비 지원 혜택이 함께 확대됐다고 8일 밝혔다.



이용자는 한 달 일정 금액만 부담하면 광역버스와 GTX 등 요금이 비싼 대중교통까지 사실상 무제한 이용할 수 있으며, 기준금액을 초과한 교통비는 전액 환급받는다.



환급 기준금액은 일반형 월 6만2000원, 플러스형 월 10만원이다. 일반형은 시내버스와 도시철도 중심으로 적용되며, 플러스형은 1회 이용요금이 3000원 이상인 광역버스와 GTX 등 요금이 높은 교통수단까지 환급 대상에 포함된다.



기존 The 경기패스 이용자는 별도의 신청 절차 없이 모두의 카드 혜택을 적용받는다. 시스템이 매월 이용자의 연령, 이용금액, 교통수단을 분석해 기존 정률 환급 방식(20~53%)과 정액권 방식 가운데 환급액이 가장 큰 방식을 자동으로 선택해 지급한다.



청년층 지원 범위도 넓어졌다. K-패스와 모두의 카드가 청년 기준을 19~34세로 설정한 것과 달리, 경기도는 19~39세까지를 청년으로 인정해 대중교통비 30% 환급 혜택을 추가 적용한다.



어린이·청소년과 어르신을 위한 교통비 지원도 지속된다. 6~18세 어린이·청소년에게는 연 최대 24만 원 한도 내에서 교통비를 100% 환급하는 지원 사업이 계속 추진되며, 이천시·동두천시·양평군에서는 70세 이상 어르신을 대상으로 연 최대 36만원까지 환급하는 시범사업이 이어진다.



김동연 경기도지사는 “The 경기패스는 도민들의 교통비 부담을 줄이는 동시에 자가용 이용을 대중교통으로 전환해 탄소 배출을 줄이는 기후위기 대응 정책”이라며 “모두의 카드 도입으로 더 많은 도민이 혜택을 체감할 수 있을 것”이라고 말했다.



The 경기패스를 이용하려는 도민은 K-패스 전용카드를 발급받은 뒤 K-패스 앱이나 누리집에서 회원가입을 하면 된다. 어린이·청소년 교통비 지원은 경기교통공사 누리집에서, 어르신 교통비 지원은 읍면동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다.



한편, 2026년 1월 5일 기준 The 경기패스 가입자는 163만명을 넘어섰으며, 지난해 말 열린 경기도 대표 정책 페스타에서 최우수 정책으로 선정되는 등 높은 호응을 얻고 있다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



