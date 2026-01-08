“尹 탄핵 반대해” 배현진에 문자 폭탄 국힘 당원의 최후
배현진 국민의힘 의원에게 ‘윤석열 대통령 탄핵을 막아 달라’ ‘탄핵 반대에 앞장서라’ 등의 문자를 지속해서 보낸 국민의힘 당원에게 벌금형이 선고됐다. 배 의원은 “많은 국회의원이 이런 일에 시달린다”며 “법과 금융으로 치료해드리겠다”고 경고했다.
8일 법조계에 따르면 지난해 11월 서울남부지법 형사12부(부장판사 서영우)는 스토킹처벌법 위반·정보통신망법 위반 등 혐의로 기소된 국민의힘 당원 A씨에게 벌금 300만원을 선고했다.
A씨는 12·3 비상계엄 선포 직후부터 2025년 3월까지 44차례에 걸쳐 배 의원에게 ‘눈치 보지 말고 대통령 탄핵 반대를 위해 싸워달라’ ‘부정선거를 수사하라’ 등의 문자를 보낸 혐의를 받는다.
재판 과정에서 A씨는 “배 의원이 평소 국민의힘 당론을 따르지 않고 독자적으로 행동하는 모습에 화가 났다”고 진술한 것으로 조사됐다.
이에 대해 배 의원은 페이스북에 “저는 당론을 늘 존중했다”고 적었다.
이어 “12·3 계엄 이후 장이 섰다 싶어 우르르 동냥질에 나선 유튜버들의 아무 말에 심취한 인생들이 본인 딸에게는 다음 생이 돼도 못 쓸 성희롱 섞인 더러운 문자들을 마구 보낸다”며 “많은 국회의원이 이런 일에 시달린다. 매일 정상적인 업무 문자를 못 볼 정도”라고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사