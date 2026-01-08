지난해 경기도 초미세먼지 ‘좋음’ 일수 192일…측정 이래 최고
지난해 경기도 초미세먼지(PM-2.5) 연평균 농도 ‘좋음’ 등급 일수가 192일을 기록한 것으로 나타났다.
이는 경기도가 측정을 시작한 2015년 이래 최고 수치다.
8일 경기도보건환경연구원 발표에 따르면 도내 31개 시·군 111개 도시대기측정소 측정 결과, 지난해 초미세먼지 ‘좋음’ 등급 일수는 종전 최고치였던 178일(2024년)보다 14일 늘어난 192일로 집계됐다.
대기환경 기준 초미세먼지 농도는 15μg/m3 이하일 때 ‘좋음’ 등급으로 분류한다.
이에 따라 경기도의 연평균 초미세먼지 농도도 2019년 26㎍/㎥에서 2020년 21㎍/㎥, 2021년 21㎍/㎥, 2022년 20㎍/㎥, 2023년 21㎍/㎥, 2024년 18㎍/㎥, 지난해 18㎍/㎥로 최소치다.
시·군별 연평균 초미세먼지 농도는 동두천시가 13㎍/㎥로 도내 최저 수준을 기록했다. 동두천시는 2022년 이후 4년 연속 경기도에서 초미세먼지 농도가 가장 낮은 시·군으로 확인됐다.
반면 평택·김포·안성·여주 등 4개 시가 20㎍/㎥로 가장 높았다.
연구원은 이 같은 조사 결과를 토대로 국립환경과학원 검토를 거친 후 올 하반기 ‘2025년 경기도 대기질 평가보고서’를 발간할 계획이다.
경기도 대기오염 경보 발령 등 대기질 정보는 대기환경정보서비스 누리집(air.gg.go.kr)에서 알림톡 서비스를 신청하면 실시간으로 받아볼 수 있다.
대기질 분석 결과는 대기환경정보서비스 누리집을 통해 도민에게 공개된다.
김미정 경기도보건환경연구원 대기측정망팀장은 “산업·수송·생활 부문 전반에 걸친 대기질 개선 정책 추진과 비교적 양호한 기상 여건 등이 영향을 준 것으로 볼 수 있다”고 설명했다.
