반려견 바로 옆에 ‘퍽’…청주 산책길 덮친 80㎝ 화살
충북 청주에서 밤늦은 시간에 강아지와 산책하던 50대 여성 주변으로 화살을 쏜 남성 2명을 경찰이 추적하고 있다.
8일 경찰에 따르면 전날 밤 11시40분쯤 ‘누군가 화살을 쏜 것 같다. 이상한 소리가 나서 봤더니 옆에 화살이 꽂혀있다’는 내용의 신고가 접수됐다.
신고자는 A씨로, 그는 당시 자신의 반려견과 산책을 하고 있었다. 화살은 반려견으로부터 1.5m, A씨로부터 2.5m 거리 광장 화단에 꽂혔다.
화살은 길이는 80㎝이며 무쇠로 된 화살촉이 달린 것으로 알려졌다.
경찰은 살상력이 있는 양궁용 화살로 추정하고 있다.
경찰은 인근 CCTV 영상을 분석해 남성 2명이 약 70m 거리에서 활로 추정되는 물체로 화살을 쏘는 모습을 포착했다.
경찰은 이들을 용의자로 보고 추적 중이다.
경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 정확한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
