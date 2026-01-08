김동연, 국민의힘 향해 “이게 진짜 사과?” 따진 배경은
김동연 경기도지사가 국민의힘을 향해 “이게 진짜 사과 맞냐”고 따져 물었다.
김 지사는 7일 자신의 페이스북을 통해 장동혁 국민의힘 당대표의 12·3 비상계엄에 대한 공개 사과에 대해 “선거가 다가오면 반복되는 국힘의 사과 코스프레”라고 직격탄을 날리며 이같이 밝혔다.
그는 “비상계엄이 잘못된 수단이라니, 그 사과의 끝은 여전히 내란 옹호 아니냐”고 지적했다. 이어 “장동혁 대표의 사과가 최소한의 진정성을 가지려면 장 대표 본인을 포함하여 내란 옹호자들에게 엄정한 책임을 물어야 한다”고 강조했다.
김 지사는 “선거의 승패보다 중요한 건 원칙과 상식”이라며 “원칙과 상식이 모호하다면 염치라도 있어야 한다”고 말했다.
앞서 장 대표는 긴급기자회견을 통해 “2024년 12월 3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 자유민주주의 헌정 질서를 지켜온 당원들께도 큰 상처가 되었다”면서 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다. 그 책임을 무겁게 통감하고, 이 점 국민 여러분께 깊이 사과드린다”라고 밝힌 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사