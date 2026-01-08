‘어업경영자금 운용요령’ 개정…보령시, 해수부에 건의
충남 보령시는 해양수산부가 ‘어업경영자금 운용요령’을 일부 개정했다고 8일 밝혔다.
개정에 따라 어업인들은 겨울철 어한기 등 계절적 요인으로 일정 기간 조업하지 못할 경우 융자금 회수 대상에서 제외된다.
보령 지역 어업인들은 그동안 어업경영자금 운용요령이 현장 실정과 맞지 않아 자금 활용에 제약을 받아왔다. 특히 양식업과 어선어업 분야에서 융자 조건의 경직성, 상환 부담, 자금 활용 제한 등의 어려움을 겪었다.
시는 해수부에 이같은 내용을 반영한 제도 개선을 건의했고, 정부는 이를 수용해 제도 개정을 추진했다.
김영수 시 수산과장은 “이번 개정은 지역 어업인의 목소리가 제도에 반영된 의미 있는 성과”라고 말했다.
보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
