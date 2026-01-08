포스코 광양제철소, 설비 강건화 완료…안전성·생산성 모두 잡았다

생산성·환경개선·기술개발 등 240건의 개선 활동 마무리



부산물 사용량 8.6% 증대…원가 절감 및 폐기물 감축 효과 기대

광양제철소 설비 강건화. 광양제철소 제공

포스코 광양제철소가 최근 원료공장 설비 강건화 과제를 성공적으로 완료하며 안전성과 생산성 모두를 크게 향상시켰다. 원료공장은 철강재 연원료를 다루는 공정 특성상 설비 관리가 까다로운 곳으로 꼽힌다.



이에 광양 제선부는 설비별 취약 부위를 면밀히 분석해 생산성, 원가 혁신, 환경개선, 기술개발 등 총 240건의 개선 활동을 추진했다.



8일 광양제철소에 따르면 대표적인 혁신 사례로는 부착광 제거를 위한 강풍설비 구축, 경고방송과 설비 자동정지 기능을 갖춘 스마트 안전시스템 설치, 윤활 작업 개선을 통한 베어링 파손 방지, 작업 환경 클리닝 개선 등이 있다.



이러한 활동을 통해 광양제철소 제선부는 부산물 사용량을 8.6% 향상시켰다. 부산물 사용이 늘어나면서 신규 원자재 비용 구매를 줄여 원가 절감 효과를 거둘 수 있었고, 공정 과정에서 발생하는 폐기물도 감축해 환경 오염 방지에도 기여할 것으로 기대된다.



광양제철소는 후공정과 정비부서가 함께하는 ‘One Team TF’를 매월 운영해 협업 시너지를 높였다. 각 공장에서 검증된 우수 개선 사례를 발췌해 ‘수평전개활동’으로 적용하면서 개선 속도를 높인 점도 성과로 꼽힌다.



고재윤 광양제철소장은 원료공장을 찾아 혁신활동에 앞장선 직원들을 격려하며 “원료공장의 강건화는 제철소의 안전자산 확보와 같다”고 말했다. 서정환 원료공장장도 “열악한 환경 속에서도 경영진의 지원과 동료들의 헌신이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 현장 중심의 개선 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.



광양제철소는 이번 원료공장 개선 성과를 타 공장에도 확산해 혁신개선 효과를 극대화할 계획이다.



광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



