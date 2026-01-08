[속보] 삼성전자 작년 4분기 영업익 20조원…역대 최대
삼성전자가 지난해 4분기 반도체 호황에 힘입어 20조 원에 달하는 영업이익을 올렸다. 분기 매출은 90조원대를 넘어서며 역대 최대 실적을 올렸다.
8일 삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익이 20조원으로 전년 동기 대비 208.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전 분기(12조1700억원)와 비교해도 64.3%나 오른 수치다.
특히 이번 성적표는 ‘반도체 슈퍼 호황기’로 불리던 2018년 3분기의 영업이익 기록(17조5700억원)을 훌쩍 뛰어넘는 역대 최고 기록이다.
매출 또한 신기록을 경신했다. 4분기 매출은 93조원을 기록해 전년 동기 대비 22.7%, 전 분기 대비 8.1% 늘어났다.
불과 3개월 전만 해도 17조원대로 예상되던 영업이익이 범용 메모리 가격 상승과 고대역폭메모리(HBM) 매출 확대에 힘입어 실적이 늘었다.
이날 부문별 세부 실적은 공개되지 않았지만, 증권가에서는 디바이스솔루션(DS) 부문이 전체 실적을 견인한 것으로 보고 있다. 업계는 DS 부문이 전 분기(7조원)보다 10조원가량 늘어난 16조~17조 원대의 영업이익을 낸 것으로 추정한다.
이 외에 스마트폰을 담당하는 모바일경험(MX)·네트워크사업부는 2조원대, 디스플레이는 1조원대, 전장 자회사 하만은 5000억원 수준의 영업이익을 거둔 것으로 관측된다. 반면 TV·가전 사업부는 1000억원 안팎의 영업손실을 기록한 것으로 예상된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr)
