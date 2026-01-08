[속보] 트럼프, ‘유엔 산하기관 등 66개 국제기구서 탈퇴’ 서명
도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 산하 기구를 포함한 총 66개 국제기구에서 미국의 탈퇴를 공식화하는 대통령 각서에 서명했다.
‘미국 우선주의(America First)’ 기조에 따라 국제 협력 체제에서 발을 빼겠다는 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.
7일(현지시간) 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 유엔 산하 기구 31개와 비(非)유엔 기구 35개 등 총 66개 기구에서의 탈퇴를 결정하는 각서에 서명했다고 밝혔다.
구체적인 탈퇴 대상 명단은 공개되지 않았다. 백악관은 “이들 기구 중 다수는 미국의 주권 및 경제적 역량과 충돌하는 급진적인 기후 정책, 글로벌 거버넌스, 그리고 이념적 프로그램을 추진한다”고 설명했다.
이는 트럼프 행정부가 이미 탈퇴 절차를 밟고 있거나 탈퇴를 선언한 파리 기후변화협약, 세계보건기구(WHO), 유엔 인권이사회, 유네스코(UNESCO·유엔교육과학문화기구) 등을 겨냥한 것으로 해석된다.
백악관은 이번 조치의 배경으로 ‘국익 침해’를 들었다. 백악관은 해당 기구들이 “미국의 국가 이익, 안보, 경제적 번영, 주권에 반하는 방식으로 운영된다”며 “모든 정부 부처·기관은 (해당 기구에) 참여 및 자금 지원을 중단한다”고 밝혔다.
막대한 분담금 문제도 거론했다. 백악관은 “미국 납세자들은 이들 기구에 수십억 달러를 냈다”면서 “그들은 종종 미국의 정책을 비판하거나, 우리의 가치와 상반되는 의제를 추진하거나, 중요한 이슈를 다룬다면서도 실질적 결과를 내지 못해 납세자의 돈을 낭비했다”고 지적했다.
이어 “이런 기구들에서 탈퇴함으로써 트럼프 대통령은 납세자의 돈을 절약하고, 그 자원을 미국 우선 과제에 다시 집중할 것”이라고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
