뉴욕증시 혼조 마감…다우·S&P500, 장중 최고치 후 하락
뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조세로 마감했다. 다우지수와 S&P 500 지수는 하락 반전한 반면, 나스닥 지수는 소폭 상승하며 거래를 마쳤다.
CNBC 등에 따르면 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 466.0포인트(0.94%) 하락한 48,996.08에 장을 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 역시 23.89포인트(0.34%) 내린 6920.93을 기록하며 약세로 돌아섰다. 두 지수 모두 장 초반에는 사상 최고치를 찍는 등 상승 출발했으나, 오후 들어 매도세가 유입되며 상승분을 반납했다.
반면 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 37.10포인트(0.16%) 오른 23,584.27에 거래를 마치며 3대 지수 중 유일하게 상승 마감했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
