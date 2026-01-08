노관규 순천시장, ‘RE100 반도체 국가산단’ 유치 강력 건의
반도체산업 핵심 전력·용수·정주여건 갖춘 유일 도시
반도체 국가산단 유치로 여수석유화학, 광양철강 산업구조 대전환
광주·전남 행정통합…, 초광역 전략산업 신호탄
노관규 전남 순천시장이 미래첨단 소재 국가산단 후보지에 정부 전략산업인 ‘RE100 반도체 국가산단’ 유치를 공식적으로 건의했다.
8일 순천시에 따르면 노 시장은 지난 5일 순천상공회의소 신년회에서 전남도지사에게 순천 해룡과 광양 세풍이 포함된 120만평 규모의 미래첨단산단 지역을 RE-100 반도체 특화단지로 지정하는 데 협조를 요청했다. 이어 전날 전남도청에서 김영록 전남도지사를 만나 같은 내용을 공식적으로 전달했다.
순천시를 비롯한 전남 동부권은 반도체 산업의 핵심 인프라인 전력, 용수, 정주 여건을 모두 갖추고 있다는 평가를 받고 있다. 태양광, 풍력 등 15GW 이상의 전력 공급이 가능한 풍부한 재생에너지와, 50억 톤의 저수량을 보유한 주암댐·상사댐의 안정적인 산업용수 공급이 가능하다. 또한 광양항, 여수공항 등 수출 인프라와 신대·선월지구, 국가정원 등 우수한 정주여건을 갖추고 있어 ‘RE100 완결형 반도체 클러스터’ 유치에 최적지로 꼽힌다.
미래첨단소재 국가산단 후보지는 순천 해룡, 광양 세풍 인근에 120만평에 이르며, 향후 24만평의 추가 확장 여유부지도 보유하고 있다.
순천시는 RE100 반도체 국가산단 조성을 통해 전남 동부권 석유화학·철강 산업의 재도약과 산업구조 대전환의 계기가 마련될 것으로 기대하고 있다.
이미 여수·광양 소재 포스코, 남해화학 등은 화학 업종을 스페셜티 케미칼(반도체 특수원료)로 전환하고, 반도체형 가스 기업을 인수하는 등 주력산업 재편에 나서고 있다.
순천시는 수도권 반도체 클러스터의 전력·용수 한계를 극복하고, 반도체 생태계를 남부권으로 확장하려는 정부 정책에 발맞춰 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업 유치를 통해 전남 동부권 산업 판도를 재편하겠다는 전략을 세우고 있다.
대만, 일본 등 반도체 선진국도 수도권에 집중된 반도체 팹의 지역 분산을 통해 산업 확장성과 안정성을 강화하고, 국가안보 리스크를 관리하는 전략을 펼치고 있다.
광주의 반도체 첨단패키징 역량과 전남의 반도체 제조·소재·물류 기반을 연결한 광주·전남 반도체 연합체 구축은 통합의 실질적 성과를 보여줄 첫걸음이 될 것으로 기대된다.
노관규 순천시장은 “이번 RE100 반도체 국가산단 유치는 순천을 중심으로 전남 동부권의 재도약을 위한 마지막 골든타임”이라며, “수도권 반도체 클러스터의 한계를 극복할 수 있는 최적지인 전남 동부권에 반도체 국가산단이 조성돼야 한다”고 강조했다.
