성범죄 14년 복역한 50대…전자발찌 1㎝ 잘랐다 징역 1년
성범죄 전력으로 위치추적 전자장치(전자발찌)를 차고 있던 50대 남성이 이를 가위로 절단하려다 미수에 그쳐 실형을 선고받았다.
8일 법조계에 따르면 대구지법 형사11단독 전명환 판사는 위치추적 전자장치(전자발찌)를 절단한 혐의(전자장치 부착 등에 관한 법률 위반)로 기소된 A씨(50대)에게 징역 1년을 선고했다.
A씨는 지난해 10월 20일 대구 동구의 한 길거리에서 미리 소지하고 있던 주방용 가위를 이용해 자신의 왼쪽 발목에 채워진 전자발찌 끈을 약 1㎝가량 자른 혐의로 재판에 넘겨졌다.
A씨는 지난 2011년 5월 미성년자 의제 강제추행 치상 혐의 등으로 징역 14년과 전자발찌 부착 명령 20년을 선고받고 복역하다가 지난해 2월 대구교도소에서 출소했다.
하지만 그는 출소 후 얼마 지나지 않아 다시 범법 행위를 저질렀다. 같은 해 9월에는 전자장치 준수사항을 위반한 혐의로 기소유예 처분을 받았다.
재판부는 “피고인이 잘못을 인정하며 전자장치를 신체에서 분리하지는 못했다”면서도 “성범죄로 부착하게 된 전자장치를 훼손해 죄질이 나쁘다”고 양형 이유를 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
