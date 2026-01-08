‘캄보디아 스캠 범죄’ 배후 천즈 회장 체포…中 송환
동남아시아를 거점으로 한 대규모 온라인 사기(스캠) 범죄 단지의 배후로 지목된 프린스그룹의 천즈(38) 회장이 캄보디아에서 체포돼 중국으로 송환됐다.
7일(현지시간) AP, AFP 통신 등에 따르면 캄보디아 내무부는 이날 성명을 통해 “초국가 범죄 소탕을 위한 국제 공조의 일환으로 지난 6일 작전을 펼쳐 천 회장과 쉬지량, 샤오지후 등 중국 국적자 3명을 체포해 중국으로 송환했다”고 밝혔다.
또한 천즈 회장의 캄보디아 국적은 지난해 12월 국왕 칙령에 의해 이미 박탈된 상태였다고 덧붙였다.
네트 페악트라 캄보디아 정보장관 역시 블룸버그 통신을 통해 “수개월에 걸친 중국 당국과의 긴밀한 공조 작전 끝에 천즈를 비롯한 일당을 검거했다”고 확인했다.
천즈 회장은 캄보디아 내 유력 정치권과 결탁해 거대 기업인 ‘프린스그룹’을 일구고, 그 뒤에서 스캠 범죄 단지를 운영하며 막대한 부를 축적한 인물이다.
AP통신은 그가 훈 마네트 현 총리와 캄보디아 실권자인 훈 센 상원의장(전 총리)의 고문을 지냈으며, 캄보디아 왕실로부터 귀족 칭호인 ‘네악 옥냐(neak oknha)’까지 수여받았다고 전했다.
그가 운영한 범죄 단지는 가짜 투자 계획을 미끼로 전 세계 피해자들의 돈을 갈취하는 수법을 썼다. 유엔 마약범죄사무소(UNODC) 추산에 따르면 2023년 한 해 동안 전 세계 스캠 피해액은 180억~370억 달러에 달한다.
국제사회는 이미 그를 예의주시해왔다. 지난해 10월 미국과 영국 정부는 천 회장과 프린스그룹을 제재 명단에 올렸다. 이들이 스캠 범죄뿐만 아니라 인신매매한 노동자들을 고문하고 착취하는 ‘범죄 공장’을 운영했다는 이유에서다.
미국 당국은 천즈 회장을 기소하면서 그와 연계된 약 140억 달러 규모의 비트코인을 압수했다.
미 검찰은 “천즈 회장의 조직이 한 피해자에게서만 가상화폐로 40만 달러를 뜯어내는 등, 미국인 250여 명을 상대로 수백만 달러 규모의 사기를 저질렀다”고 밝혔다.
또한 그가 노동자 폭행을 승인하고 외국 공무원에게 뇌물을 제공했으며, 온라인 도박과 가상화폐 채굴 등을 통해 범죄 수익을 세탁했다고 주장했다.
영국 정부도 런던 소재 1200만 유로 상당의 저택과 1억 유로 규모의 오피스 빌딩 등 천 회장의 자산을 동결했다. 싱가포르, 대만, 홍콩 등지에 있는 자산들도 잇따라 압류 조치됐다.
한국 정부 역시 지난해 11월 천 회장 등 개인 15명과 단체 132개를 독자 제재했었다.
중국 정부 입장에서도 자국민을 표적으로 삼는 스캠 범죄는 골칫거리였다. 이에 중국은 2023년부터 미얀마 등 주변국을 압박해 범죄 조직 소탕에 나섰으며, 송환된 조직 수뇌부 다수에게 사형을 선고하는 등 강경 대응을 이어가고 있다.
이번 송환에 대해 제이콥 대니얼 심스 하버드대 아시아센터 방문연구원은 “가장 저항이 작은 길이었다”고 평가했다. 그는 “서방의 정밀 조사를 무마하는 동시에 정치적으로 민감한 사건을 미국이나 영국 법원이 아닌 곳에서 처리하려는 중국의 선호와도 부합한다”고 분석했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
