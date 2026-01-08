美 “그린란드 논의 위해 덴마크 만나겠다”…내부 갈등으로 나토 최대 위기

루비오 “그린란드 매입은 늘 트럼프의 의도” 군사 옵션도 재확인

미국 그린란드 병합 주장에 나토 집단방위 조약 흔들

트럼프 “우리는 항상 나토를 위해 있을 것”

덴마크령 그린란드의 모습. 연합뉴스

마코 루비오 국무장관이 7일(현지시간) 미국 연방 의회에서 기자들을 만나 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

의회에서 기자들을 만나 그린란드 매입 논란

과 관련해 “다음 주에 그들과 만날 것”이라고 답했다. 다만 세부 사항은 언급하지 않았다.

루비오는 이어 “난 대통령이 항상 선택지(option)를 보유하고 있다고 항상 말해왔다”며 원칙적으로는 군사 옵션도 배제하지 않는다는 입장을 다시 밝혔다.