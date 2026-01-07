‘광주시장 선거 출마’ 문인 북구청장, 사퇴 시점 연기
당초 8일 사퇴 예정…“시·도 통합 논의 전념”
광주광역시장 선거 출마를 위해 당초 8일 사퇴하기로 했던 문인 광주 북구청장이 “시·도 통합에 전념하겠다”며 사퇴 시점을 돌연 연기했다.
문 청장은 7일 오후 입장문을 내고 “시·도 통합의 성공적 추진에 기여하기 위해 기존에 밝힌 사임 결정을 우선 철회하고 우리 지역의 생존과 미래가 걸린 행정통합에 전념하기로 결정했다”고 밝혔다.
그는 “지금은 구청장 개인의 거취를 앞세울 시점이 아니라 42만 북구민의 결집된 목소리를 시도통합 논의 과정에 온전히 담아내야 할 중요한 시기라고 판단했다”며 “저는 그동안 시·도 통합을 위한 길이라면 개인의 자리나 이해에 연연하지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혀 왔다. 그 신념에는 지금도 변함이 없다”고 말했다.
이어 “하지만 논의가 본격화되는 이 중차대한 시기에, 구청장의 공백은 자칫 구민의 목소리를 소외시키고 지역의 추진력을 약화시킬 수 있다는 우려를 무겁게 받아들였다”면서 “개인의 목적이나 진로보다, 시·도 통합이라는 공동의 과제에 우선 매진하는 것이 지금 제가 해야 할 책임이라고 생각한다”고 설명했다.
끝으로 문 청장은 “북구는 그동안 수많은 위기 속에서도 주민과 함께 길을 만들어 온 공동체”라며 “앞으로도 구청장으로서 맡은 책임을 다하며, 시·도 통합 논의 과정에서 북구의 역할과 주민의 목소리가 충실히 반영될 수 있도록 모든 역량을 다하겠다”고 강조했다.
지난달 말 문 청장이 제출한 사임 통지서를 이미 수리한 북구의회는 사퇴 철회가 가능한지 법적 검토에 나설 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사