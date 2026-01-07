임시정부 청사 찾은 李 “독립운동, 中 빼놓고 이야기 못 해”

청사 빈 공간 기념품숍 마련 아이디어 제안

이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 뒤 청사를 둘러보고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 상하이 대한민국 임시정부 청사에 방문해 “대한민국 독립운동의 역사는 중국을 빼놓고는 이야기할 수 없다”고 말했다. 이 대통령은 이 일정을 끝으로 3박 4일간의 중국 국빈 방문 일정을 마무리했다.



이 대통령은 7일 대한민국 임시정부 청사 100주년 기념식에 참석해 “독립운동 사적지의 절반 가까이가 중국에 있을 만큼 중국은 우리 독립운동의 주무대였다”며 이같이 말했다. 이날 방문은 올해 김구 선생 탄생 150주년과 임시정부 100주년을 맞아 독립운동가들의 희생과 헌신을 기리고 과거 한·중 양국이 국권 회복을 위해 함께했던 공동의 역사적 겸험을 기념하기 위해 마련됐다.



이 대통령은 “상하이는 백범 김구 선생께서 백범일지 집필을 시작한 곳이자 윤봉길 의사가 훙커우 공원 의거 거행한 상징적 공간이기도 하다”며 “지금 우리가 있는 이곳 마당루는 1919년 수립된 대한민국 임시정부가 일제의 혹독한 탄압을 피해 여러 차례 거처를 옮긴 끝에 1926년부터 1932년까지 약 6년간 머물렀던 장소”라고 소개했다.



이어 중국 정부를 향해 “우리 선열들은 이곳에서 대한민국이라는 국호를 지키고, 민주공화국이라는 희망을 포기하지 않았다. 조국의 광복을 향한 신념 하나로 버텨냈던 그 시간이 바로 이곳에 고스란히 기록돼 남아 있다”며 “상하이 청사는 한때 철거 위기에 놓이기도 했지만, 중국 정부의 적극적 협조로 1993년 성공적으로 복원됐고 오늘에 이르기까지 33년간 자리를 지켜오고 있다. 깊은 감사 인사를 드린다”고 말했다.



이 대통령은 또 “해외 순방을 다니며 보훈이 외교라는 말을 실감한다. 역사를 기억하고 존중할 때 국가 간 신뢰는 더욱 깊어질 것”이라며 “오늘 이 자리가 백년 전 선열들의 희생과 헌신 되새기고 한중 양국의 우호와 협력을 다지는 귀한 계기가 되기를 바란다”고 강조했다.



이 대통령은 “이번 베이징 방문에서도 대한민국의 독립운동사가 오늘날 한중 우호 협력의 근간이 됐음을 강조하며 안중근 의사 유해 발굴과 중국 내 사적지 보전에 대한 지속적 관심과 협조를 시진핑 주석께 요청했다”며 “과거를 바로 세우는 일이 곧 미래를 함께 여는 길이라고 믿기 때문이다. 정부 역시 해외에 계신 독립유공자 유해 발굴과 봉환 그리고 사적지의 체계적 관리 보전에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 임시정부 청사 기념관에서 김구 선생 생애와 독립운동 역사에 대한 중국 측 해설을 청취하며 청사 내부를 꼼꼼히 둘러봤다. 이 대통령은 임시정부 건물의 빈 곳에서 기념품을 팔아도 좋겠다는 아이디어를 중국 측에 제안하기도 했다. 동행한 천징 상하이시 인민대표대회 상무위원회 부주임은 “대통령 요구에 따라 진행하겠다”며 “나중에 한국 기업이 진출해 회의도 할 수 있는 공간을 마련하라 하겠다”고 약속했다. 이 대통령은 기념관 방명록에 ‘대한민국이 시작된 이 곳 대한민국이 지키겠습니다’라는 감상도 남겼다.



이 대통령의 방문엔 백범 김구 선생의 증손인 김용만 더불어민주당 의원과 권오을 보훈부 장관 등이 동행했다. 순방 마지막 일정을 소화한 이 대통령은 이날 귀국길에 오른다.



이동환 기자, 상하이=최승욱 기자 huan@kmib.co.kr



