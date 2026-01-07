KT “저가 요금제 고객도 높은 공시지원금… 합리적 통신서비스 이용 가능”
2월부터 고객 보답 프로그램도 가동
KT가 저렴한 요금제를 이용하는 고객에게도 높은 수준의 공시지원금을 제공한다고 7일 밝혔다. 고객 보답 프로그램과 함께 이용하면 저가 요금제로도 합리적인 이동통신 서비스를 경험할 수 있다는 설명이다.
7일 KT에 따르면 이 회사는 저렴한 요금제로 가입하는 고객에게도 최대 수십만원대의 공시지원금을 제공하고 있다. 통상 고가 요금제로 분류되는 7만원 이상 상품에 가입하지 않아도 소비자 니즈에 맞게 지원금을 받을 수 있다.
예를 들어 신학기를 맞은 학생은 월 3만원대 요금제를 유지하면서도 최신 스마트폰으로 교체가 가능하다. 배터리 성능 저하나 저장 공간 부족으로 고민하는 고객도 고가 요금제로 전환하지 않고 최신 기기로 변경할 수 있다.
KT는 오는 2월부터는 데이터·콘텐츠·멤버십 등을 포함한 ‘고객 보답 프로그램’을 운영한다. 6개월간 매달 100GB의 추가 데이터를 제공해 고객의 여가·학습·업무 등을 돕는다. 추가 데이터는 스마트 워치 등 주변 기기와도 공유 가능하다. 해외 출장 등 로밍 수요가 있는 고객에게는 로밍 데이터를 50% 추가 제공한다.
또 티빙 등 온라인동영상서비스(OTT) 이용권 2종 중 하나를 선택해 6개월간 이용 가능하며, 메가커피 등 생활 밀착형 인기 멤버십 브랜드에 대한 할인 혜택도 경험할 수 있다. 휴대전화 피싱·해킹·인터넷 쇼핑몰 사기 등 위험에 대한 보상을 보장하는 안전·안심 보험도 2년간 제공된다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사