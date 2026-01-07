“베스트 파트너” HD현대重, 미 해군 군수지원함 MRO 추가 수주
HD현대중공업이 미군 해군 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업을 연이어 수주했다.
HD현대중공업은 최근 미 해군 7함대 소속의 4만1000t급 화물보급함 ‘USNS 세사르 차베즈’함(사진)의 정기 정비 사업을 수주했다고 7일 밝혔다. 2012년 취역한 세사르 차베즈함은 길이 210m, 너비 32m, 높이 9.4m 규모다.
HD현대중공업은 오는 19일부터 울산 중형선사업부 인근 안벽에서 정비에 착수한다. 선체 및 구조물, 추진, 전기, 보기 계통 등 100여개 항목에 대한 정밀 정비를 수행한 뒤 오는 3월 미 해군에 인도한다는 계획이다.
앞서 HD현대중공업은 지난해 8월 미 해군 군수지원함 ‘USNS 앨런 셰퍼드’의 MRO를 수주했다. 앨런 셰퍼드함은 정비를 마치고 지난 6일 울산 HD현대중공업 부도에서 출항했다. 미 해군 관계자는 “앨런 셰퍼드함이 적기에 뛰어난 품질의 함정으로 새롭게 탄생했다”며 “세계 각국에서 MRO를 수행해 본 결과 HD현대중공업이 가장 훌륭한 파트너”라고 밝혔다.
주원호 HD현대중공업 사장은 “독보적인 기술과 전문성을 바탕으로 첫 미 해군 함정 MRO 사업을 성공적으로 완수했다”며 “더욱 내실과 효율을 갖춰 MRO 사업을 수행해 나갈 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
