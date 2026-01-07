‘15명 사상’ 종각역 택시기사, 약물 정밀검사서 음성
서울지하철 1호선 종각역 인근에서 추돌사고를 일으켜 사상자 15명을 낸 70대 택시기사에게서 문제가 될 만한 약물은 검출되지 않은 것으로 전해졌다.
7일 경찰에 따르면 국립과학수사연구원는 택시기사 이모씨에 대한 약물 정밀검사 결과 마약류관리법상 약물 성분이 모두 음성으로 판정됐다고 서울경찰청에 전날 통보했다.
이에 따라 경찰은 약물운전 혐의를 제외할 방침이라고 한다.
경찰은 사고 직후 약물 간이검사에서 모르핀 양성 반응이 나오자, 이씨에게 약물운전 혐의를 적용해 구속영장을 신청했었다.
그러나 법원은 “주행거리와 이씨 상태 등에 비춰볼 때 이씨가 구속영장에 기재된 약물을 복용했다거나 약물 복용으로 인해 사고가 발생했다는 부분에 대해 다툴 여지가 있다”면서 영장을 기각했다.
이씨는 지난 2일 오후 6시7분쯤 종각역 인근에서 택시를 몰다가 급가속해 3중 추돌 사고를 일으켰다.
이로 인해 40대 여성 보행자 1명이 숨졌으며 이씨를 비롯해 14명이 다쳤다.
