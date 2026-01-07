계명대 정시 경쟁률 전국 대형대학 중 최고 수준
계명대학교는 2026학년도 정시모집에서 입학정원 3000명 이상 대형대학 가운데 전국 최고 수준의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다.
2026학년도 정시모집 원서접수 결과 정원 내 기준 모집인원 566명에 5648명이 지원해 9.98대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 입학정원 3000명 이상을 선발하는 전국 대형대학 가운데 가장 높은 정시 경쟁률이다. 전년도 경쟁률 7.93대 1과 비교해고 큰 폭으로 상승했다. 비수도권 대학이 전국 단위 경쟁에서 경쟁력을 보여줬다고 계명대는 평가했다.
지원자 지역 분포에서도 변화가 뚜렷했다. 전체 지원자 가운데 서울 지역 출신이 9.8%, 경기도 출신이 11.1%로 수도권 지원자 비중이 부·울·경 지역보다 높은 것으로 집계됐다. 대학 측은 인공지능(AI) 기반 교육 확대와 첨단 디지털 인프라 구축, 전공 간 융합 교육, 실습 중심 교육환경 조성 등 그동안의 교육 혁신 성과가 지원 증가로 이어졌다고 보고 있다.
도달현 계명대 입학처장은 “계명대의 사례는 대학 경쟁력이 위치가 아니라 교육의 내용과 환경에서 결정된다는 점을 보여 준다”며 “비수도권에서도 최첨단 디지털 인프라와 전공 맞춤형 취업 트랙을 갖추면 학생들이 원하는 진로를 충분히 설계할 수 있다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사