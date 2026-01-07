김성환 장관 “文 정부 때 원전 안 짓고 해외엔 수출, 참 궁색했다”

기후부, 2차 ‘에너지 정책토론회’ 개최

“봄·가을, 원전과 태양광 충돌 가능성”

‘신규 원전 2기’ 건설 찬반 놓고 고성



김성환 기후에너지환경부 장관이 7일 신규 원전 2기 건설 여부를 논의하기 위해 국회에서 개최한 정책토론회에서 “문재인정부 때 국내에 원전을 짓지 않겠다고 하면서 해외에는 원전을 수출한 게 한편으로 참 궁색했다”고 말했다. 김 장관은 지난달 30일 1차 토론회에서도 “문 정부 때는 탈원전 논쟁으로 석탄을 빨리 퇴출하지 못했고, 윤석열정부에선 오직 원전만 외치며 재생에너지를 진흥하지 못했다”며 이전 정부를 모두 비판했다. 재차 전임 정부의 에너지 정책에 날을 세운 것이다.



김 장관은 토론회 주제인 재생에너지 간헐성과 원전의 발전 경직성·안전성 해소 방안에 대한 고민도 피력했다. 그는 “(국토가) 동서로 길지 않아 햇빛이 비치는 시간이 짧다는 문제를 최근에 느꼈다”며 “마음 같아선 전체 전력을 다 재생에너지로 하면 좋겠지만 우리나라가 에너지 섬에 가까운 여건이라 쉽지 않다”고 말했다. 이어 “전력을 적게 쓰는 봄과 가을에 원전과 재생에너지가 (전력) 시장에서 충돌할 가능성이 있는 게 현실”이라며 “그 시기 원전의 경직성을 어떻게 조율할지가 숙제”라고 했다.



이어진 토론에서도 전문가들 의견은 엇갈렸다. 토론자로 나온 주한규 한국원자력연구원장은 “47년간 원전이 국내 전력의 3분의 1을 공급하는 동안 원전 사고로 죽은 사람은 없었다”며 “위험할 수는 있지만 충분히 관리 가능함을 입증한 것”이라고 말했다.



반면 전영환 홍익대 교수는 “재생에너지 간헐성 해소를 위해 원전이 들어간다면 현재 킬로와트시(㎾h)당 60원대인 발전 단가도 유지되지 못할 것”이라며 “원자력 발전의 경제성을 다시 따져봐야 한다”고 말했다. 이정익 카이스트 교수는 “우리가 원할 때 풍력 발전 확률은 2%, 태양광은 10% 정도”라며 “철강, 조선, 방산, 인공지능(AI) 산업에 필요한 에너지를 재생에너지에 맡겨서 장기적으로 잘 될지 의문”이라고 했다.



신규 원전 2기 건설에 반대하는 환경단체 측 목소리도 이어졌다. 이현석 에너지정의행동 정책위원은 “서울에 원전을 지을 수 있는지, 용인 반도체 클러스터를 위해 원전 15기를 지을 건지 토론해야 한다”고 말했다. 방청석에서 고성이 오가자 토론을 진행하던 박종배 건국대 교수가 “친원전 반원전 논쟁은 그만하자”고 만류하기도 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



