음주 상태로 이웃 수차례 위협한 50대, 검찰 보완 수사 끝에 구속 기소
음주 상태로 수개월간 이웃 주민을 위협해 불구속 송치됐던 50대 남성이 검찰의 보완 수사 끝에 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
광주지검 순천지청 형사1부(부장검사 이경석)는 특수협박과 주거침입 등 혐의로 A씨(50대)를 구속 기소했다고 7일 밝혔다.
A씨는 지난해 7월부터 11월까지 전남 여수시에서 이웃에 거주하는 모녀와 예비 사위가 인사를 하지 않는다는 이유로 수차례 폭행하거나 흉기로 위협한 혐의를 받는다.
검찰 조사에서 A씨는 피해자 주거지 앞을 찾아가 막대기로 문을 두드리거나 주거지에 침입하려 했고, 이 과정에서 예비 사위 B씨를 폭행하거나 모녀인 C씨와 D씨를 흉기로 위협한 것으로 드러났다.
이 사건은 경찰에서 불구속 송치됐으나, 검찰은 보완 수사 과정에서 A씨가 알코올 중독 상태에서 이유 없이 분풀이 범행을 반복한 점과 벌금 미납으로 유치 집행을 마친 뒤 석방될 경우 재범 위험이 크다고 판단해 구속영장을 청구했다. 법원은 이를 받아들여 영장을 발부했다.
검찰 관계자는 “경찰 송치 사건 외에도 피의자의 폭행과 스토킹 관련 사건 등 총 3건을 병합해 살펴봤다”며 “피해자들이 가족 관계에 있는 점과 특별한 이유 없이 범행 대상이 된 점 등을 고려해 구속 수사가 필요하다고 판단했다”고 말했다.
