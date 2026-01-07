8일 수도권 영하 10도 안팎 ‘뚝’…서울 체감온도 영하 14도
8일 수도권 등 중부지방과 강원도 등에 영하 10도 안팎의 강추위가 불어닥칠 전망이다. 바람도 강하게 불어 서울의 경우 아침 최저 체감기온이 영하 14도까지 떨어질 것으로 예보됐다.
기상청은 7일 오후 9시 기준 서울 동북권과 서북권, 강원 전역과 경기·충북·경북·인천·대구 일부 지역에 한파주의보를 발효할 예정이다. 한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 하강해 3도 이하이면서 평년값보다 3도 이상 낮을 것으로 예상되거나 최저기온이 영하 12도 이하로 2일 이상 지속될 것으로 전망되는 경우 등에 발령된다.
8일 아침 서울의 아침 최저기온은 영하 9도로 예보됐다. 인천 영하 9도, 수원 영하 9도, 춘천 영하 13도, 충주 영하 11도, 안동 영하 9도 등에도 영하 10도 안팎의 강추위가 예상된다.
이번 한파는 한반도 북쪽의 약 5㎞의 대기 상층에 위치한 영하 30도 수준의 매우 찬 공기가 원인으로 지목된다. 북쪽의 찬 공기가 한반도 상공을 지나가면 지상에선 북서쪽의 대륙고기압이 확장해 강추위를 몰고 온다는 게 기상청 설명이다.
강추위는 9일 오전까지 이어질 전망이다. 9일 전국의 아침최저기온은 영하 12도~영하 3도로 예보됐다. 9일 오후부터는 서풍을 타고 상대적으로 온난한 공기가 유입되며 기온이 평년과 비슷한 수준으로 회복될 전망이다.
다만 9일 밤부터는 수도권과 강원내륙산지를 중심으로 비 또는 눈이 내릴 것으로 보인다. 현재 9일 기준 예상 강수량은 경기북부·서해5도 1㎜ 안팎, 서울·인천·경기남동부·강원내륙산지 1㎜ 미만이다. 경기북동부에선 1~3㎝ 수준의 눈이 올 가능성도 있다.
