[작은영웅] “팔 운동 좀 하겠습니다” 배달기사가 빗자루를 든 이유(영상)

한 달 넘게 나타나지 않고 있는 훈훈한 배달기사님

“고마운 배달기사님을 찾습니다”



정선옥 오르새피자강남점 사장님

“그 기사님은 우리뿐만 아니고 모두를 위해서 한 거잖아요. 너무 감사하죠. 언제든 편하게 오셔서 몸 녹이고 드시고 싶은 거 있으면 말씀해 주시면 만들어 드리고 싶은데...”



정선옥 오르새피자강남점 사장님

“팔 운동 좀 하게 빗자루 좀 주세요(라고 하셨거든요)… 찾고 싶은데 저희 가게 배달 기사님은 아니시고... 방법이 없으니까 SNS에 올렸는데...”



