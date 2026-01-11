[작은영웅] “팔 운동 좀 하겠습니다” 배달기사가 빗자루를 든 이유(영상)

헬멧을 쓴 배달 기사가 싸리비를 들고 계단에 쌓인 눈을 쓸기 시작합니다. 잠시 후엔 아예 헬멧까지 벗고 매장 앞 구석구석을 쓱싹쓱싹 쓸어냅니다.
“고마운 배달기사님을 찾습니다”
첫눈이 내린 2025년 12월 4일 오후 8시30분. 서울 강남에서 피자집을 운영하고 있는 정선옥씨 부부는 폭설에 정신이 하나도 없었습니다. 가게 앞엔 눈이 쌓이고, 배달은 밀리고... 새내기 사장님 부부는 하루 종일 일에 떠밀려 종종거렸더랬죠. 그 때였습니다. 처음 보는 배달 기사님이 들어와 피자를 주문하곤, 느닷없이 매장 한켠에 놓인 빗자루를 집어들고 나갑니다.
그리고 들려온 쓱싹쓱싹 비질 소리. 기사님이 빗자루로 계단의 눈을 치우기 시작한 겁니다. 잠시 뒤엔 아예 헬멧까지 벗고 본격적으로 가게 주변에 쌓인 눈을 치웠습니다.
미끄러지지 말라고 깔아둔 발판까지 탈탈 털어낸 뒤 제자리에 놓은 기사님은 마침 나온 피자를 들고 유유히 사라집니다. 사장님 부부는 다음날 감사 인사도 제대로 못했다는 생각에 해당 기사님을 찾고 싶어 CCTV를 돌려봤는데... 영상을 보곤 더 감동하지 않을 수 없었다고 해요.
정선옥 오르새피자강남점 사장님
“그 기사님은 우리뿐만 아니고 모두를 위해서 한 거잖아요. 너무 감사하죠. 언제든 편하게 오셔서 몸 녹이고 드시고 싶은 거 있으면 말씀해 주시면 만들어 드리고 싶은데...”
가만히 있을 수 없었던 사장님 부부는 고심 끝에 방법을 생각해 냈습니다.
정선옥 오르새피자강남점 사장님
“팔 운동 좀 하게 빗자루 좀 주세요(라고 하셨거든요)… 찾고 싶은데 저희 가게 배달 기사님은 아니시고... 방법이 없으니까 SNS에 올렸는데...”
사장님은 SNS에 영상을 공개하며 “우리 피자 포장해가신 기사님, 가게 앞을 빗자루로 10분 넘게 쓸고 가셨다”며 “피자를 무료로 드리겠다고 하니 거절, 서비스로 이것저것 넣어 드리니 거절”이라고 썼습니다.
사실 기사님은 배달 물건을 받으러 온 게 아니라 자신이 먹을 피자를 주문하러 온 평범한 손님이었다고 해요. 단골도 아니었고요.
근데도 10분 넘게 알지도 못하는 사람들을 위해 눈을 쓸어줬다고 생각하니, 사장님 부부는 작년 7월 가게를 오픈한 뒤 고군분투했던 시간들을 위로받은 것 같은 느낌이 들어 울컥했다고 합니다. 그 마음이 전해졌는지 이 게시물은 순식간에 화제를 모으며 3만5000건이 넘는 ‘좋아요’를 받았습니다.
하지만 아직도 기사님은 모습을 드러내지 않고 있다고 합니다. 만약 이 영상을 보고 계신다면, 사장님 부부가 애타가 찾고 있으니 꼭 한번 다시 이 가게를 들러주시면 감사하겠습니다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
