누구 사진이 맞나? 서울시 요청에도 국가유산청 종묘 경관 실증 불허
서울시가 종로구 세운4구역 재정비사업의 고층건물이 종묘 경관을 훼손하는지 여부를 현장에서 실증하려고 했지만, 국가유산청이 허가하지 않아 무산됐다. 서울시는 “(국가유산청)이 갈등 해결 의지가 있는지 의구심이 든다”며 유감을 표했다.
이민경 서울시 대변인은 7일 입장문을 내고 “세운4구역 경관 시뮬레이션의 객관적이고 공개적인 검증을 위해 요청한 종묘 정전 상월대 촬영을 국가유산청이 일방적으로 불허한 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 전했다.
앞서 국가유산청은 지난해 11월 17일 서울시 고시 내용을 바탕으로 만든 세운4구역 건물 가상도를 공개하며 종묘 경관 훼손 우려를 표했었다.
이에 서울시가 곧바로 다음 날 서울시의회 시정질문에서 종묘 정전 상월대에서 바라본 세운4구역 경관 시뮬레이션 공개하면서 “세운4구역 고층 건물은 종묘 경관 훼손과 관계가 없다”고 맞선바 있다.
이 대변인은 “가짜뉴스를 바로잡기 위해 실증과 공개검증으로 논란을 종결시키려고 했다”며 “서울시는 세운4구역 건축물과 동일한 높이의 애드벌룬을 설치해 실제 높이를 검증했고 기존 경관 시뮬레이션이 본질적으로 다르지 않음을 확인했다”고 전했다.
이어 “오는 8일 국가유산청, 서울시 기자단, 도시계획위원회 위워들이 참여하는 현장 설명회를 종묘 정전 상월대에서 개최해 현장을 공개하고자 했다”며 “그러나 국가유산청은 납득할 수 없는 이유로 촬영을 불허했다”고 덧붙였다.
국가유산청은 촬영 불허 사유로 ‘유산 보전·관리 및 관람환경 저해’를 언급한 것으로 알려졌다.
이 대변인은 “종묘 인근 개발을 둘러싼 논란이 장기간 지속되는 상황에서 객관적 검증으로 논란을 정리할 수 있는 기회를 국가유산청이 차단했다. 갈등 해결 의지가 있는지 조차 의문을 갖게 한다”며 “논란을 해소하는 길은 회피가 아닌 투명한 공개”라고 지적했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
