정성호 “쿠팡 中피의자, 체포영장 발부…中에 공조요청”
정성호 법무부 장관이 쿠팡 대규모 개인정보 유출 사건 피의자로 지목된 중국인에 대해 지난달 검찰이 체포영장을 발부받아 중국 측에 형사사법 공조 요청을 한 상태라고 7일 밝혔다.
정 장관은 이날 국회 법제사법위원회에 출석해 곽규택 국민의힘 의원으로부터 관련 질의을 받고 “지난해 12월 8일 서울동부지검이 쿠팡 사건 피의자 중국인에 대해 (법원) 체포영장을 발부받아 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)에 적색수배를 요청했다”고 답했다.
정 장관은 이어 “12월 16일에는 중국에 형사사법 공조 요청을 해뒀고 사경(사법경찰)에서 피의자를 추적하면서 사실관계를 파악 중”이라고 부연했다.
곽 의원은 정 장관에게 “중국 정부에 우리 국민 3700만명의 개인정보를 털어간 중국인 쿠팡 직원을 빨리 송환해달라고 요청해야 하는데도 우리 정부가 손을 놓고 있다. 체포영장을 발부받아 빨리 데려와야 하는 게 아니냐”고 말했다.
이에 정 장관은 “한·중 범죄인 인도 조약이 체결된 후 중국이 단 한 건도 저희의 범죄인 인도 청구에 응한 적이 없다”고 말했다.
그러면서도 “다만 필요한 절차는 최선을 다해 처리할 것”이라고 말했다.
