장기 표류 6군단 부지 반환 속도…포천시, 토지 교환 방식 추진
‘기부 대 양여’ 대신 ‘토지 교환’ 방식 전환
경기 포천시가 장기간 표류해 온 옛 6군단 부지 반환 문제 해결을 위해 기존 ‘기부 대 양여’ 방식에서 ‘토지 교환’ 방식으로 전환하는 방안을 추진한다.
포천시는 옛 6군단 부지 내 시유지 반환과 관련해 국방부와 토지 교환 방식을 중심으로 협의를 진행 중이라고 7일 밝혔다.
이는 반환 시점을 앞당기고 재정 부담을 최소화해 시민 재산권 회복과 지역 발전을 동시에 도모하기 위한 현실적인 대안이라는 설명이다.
그동안 포천시는 군부대 이전을 전제로 한 기부 대 양여 방식으로 부지 반환을 추진해 왔으나, 사업성 부족과 대규모 선투자 부담, 이전 대상 부대 확보의 한계 등으로 가시적인 성과를 내지 못했다.
특히 복잡한 행정 절차와 장기간 소요되는 사업 구조로 인해 실질적인 반환 시점을 담보하기 어렵다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다.
이에 포천시와 국방부는 지난해 12월 기부 대 양여 사업의 지속 가능성에 대해 논의하고, 보다 실행력이 높은 대안으로 토지 교환 방식을 검토하기 시작했다.
토지 교환은 포천시와 국방부가 각각 보유한 토지를 맞바꾸는 방식으로, 행정 절차가 상대적으로 간소하고 재정 부담을 줄일 수 있다는 장점이 있다.
시는 토지 교환 방식을 통해 옛 6군단 부지를 단계적으로 반환받고, 반환 부지를 기반으로 중장기적인 활용 구상을 구체화한다는 방침이다.
현재 국방부와는 시유지 원상회복과 반환 계획을 전제로 한 토지 교환(안)에 대해 실무 협의를 진행 중이며, 협의가 마무리되면 관련 행정 절차를 거쳐 교환을 추진할 계획이다.
앞서 포천시는 지난해 12월 기자회견을 열고 6군단 부지 반환 방식 전환에 대한 공식 입장을 밝힌 바 있다. 시는 수십 년간 해결되지 못한 현안을 더 이상 미룰 수 없다는 현실 인식에서 출발한 결정으로, 시민의 땅을 시민에게 돌려주기 위한 책임 있는 선택이라고 설명했다.
시 관계자는 “옛 6군단 부지는 포천의 미래를 좌우할 핵심 공간”이라며 “반환이 가시화되면 경기북부 국방·첨단산업 거점 조성, 신성장 산업 유치, 정주 여건 개선 등 중장기 도시 전략과 연계해 단계적으로 활용해 나갈 계획”이라고 말했다. 이어 “반환 과정 전반을 시민에게 투명하게 공개하고 충분한 소통을 통해 사회적 공감대를 형성해 나가겠다”고 덧붙였다.
