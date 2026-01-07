전 세계 조회수 1위 유튜버가 한국인…하루 수익만 4억
한국 유튜버 ‘김프로’(KIMPRO)가 2025년 전 세계 유튜브 채널 중 ‘연간 조회수 1위’ 기록을 세웠다.
7일 유튜브 채널 분석 사이트 ‘플레이보드’에 따르면, 김프로의 유튜브 채널 연간 총조회 수는 약 775억회로 집계됐다. 전 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 ‘미스터 비스트’(약 4억6000만명)의 연간 조회 수 약 381억회를 두 배 이상 웃도는 수치다.
지난해 4월 김프로는 국내 최초로 구독자 수 1억명을 돌파했다. 국내 구독자 수 2위가 걸그룹 블랙핑크 공식 유튜브 채널 ‘BLACKPINK’(약 9960만명)이고, 3위는 그룹 방탄소년단(BTS) 공식 유튜브 채널 ‘BANGTANTV’(약 8200만명)인 점을 고려했을 때 개인 유튜브 채널이 이처럼 빠르게 성장한 사례는 이례적이다.
김프로는 “김프로 채널이 처음으로 전 세계 연간 조회 수 1위를 달성했다”며 “이 모든 순간은 전적으로 여러분 덕분”이라고 소감을 전했다.
김프로는 현재 약 1억2700만명의 구독자를 보유하고 있다. 전 세계 기준 9위다. 국내 구독자보다 해외 구독자 비중이 높은 것으로 알려져 있으며, 특히 영어권과 아시아권 시청자들에게 인기가 많다.
2022년 8월 유튜브 활동을 시작한 김프로는 쇼츠 콘텐츠를 중심으로 성장해왔다. 밈(meme), 챌린지, 상황극 등 장르를 가리지 않는 다양한 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.
유튜브 채널 분석 사이트 ‘녹스인플루언서’에 따르면, 구글 광고 및 최근 1개월간 동영상 평균 조회 수를 기준으로 추정한 김프로의 일일 수익은 약 4억7000만원, 예상 연수익은 약 1700억원 수준이다. 실제 수익은 광고 유형과 시청자 지역 등 여러 요소에 따라 달라질 수 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
