동두천시, 전입 즉시 혜택…전입장려금 지원 기준 개편
경기 동두천시가 인구 유입 확대와 전입 초기 정착 지원을 위해 전입장려금 지원 기준을 개편한다.
동두천시는 ‘동두천시 인구증가시책 지원 조례’를 개정하고, 2026년 1월 1일 이후 동두천시로 전입하는 시민을 대상으로 새로운 전입장려금 지원 기준을 시행한다고 7일 밝혔다. 이번 개편은 전입과 동시에 혜택을 체감할 수 있도록 지급 방식을 개선한 것이 핵심이다.
개정된 기준에 따르면 2026년 1월 1일 이후 타 지역에서 1년 이상 거주한 뒤 동두천시로 전입한 시민에게 1차 지원금으로 전입 즉시 2만원 상당의 온누리상품권이 지급된다. 이후 전입 후 6개월 이상 계속 거주할 경우 2차 지원금으로 3만원이 동두천사랑카드로 추가 지급된다.
이번 조례 개정은 기존의 일정 기간 경과 후 지급 방식에서 벗어나, 주소 이전과 동시에 실질적인 지원을 제공하는 적극 행정의 일환으로 추진됐다. 시는 전입 초기 생활 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
박형덕 동두천시장은 “전입 시민이 행정 절차를 마친 직후 바로 혜택을 받을 수 있도록 지원 방식을 전환했다”며 “동두천으로 이사 오는 순간부터 환영받고 있다는 체감을 느낄 수 있도록 정착 지원 정책을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
전입장려금은 전입신고 후 주소지 관할 동 행정복지센터에서 신청할 수 있으며, 지원 요건과 절차에 대한 자세한 사항은 동두천시 홈페이지 또는 각 동 행정복지센터를 통해 확인할 수 있다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사