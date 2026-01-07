코아스, CES 2026 참가해 ‘캄스탠드’ 공개

CES 2026’에 참가해 AI 기반 웰니스 데스크 오브제 ‘캄스탠드(Calm Stand)’를 선보였다.

이번 전시에서 공개된 캄스탠드는 코아스 대표가 한 교육감과의 오찬 자리에서 교사들이 업무 스트레스로 인해 우울감과 심리적 부담을 겪고 있다는 이야기를 접한 것을 계기로, CES 2025·2026에서 2년 연속 혁신상을 수상한 디지털 헬스 전문기업 엠마헬스와 협업해 개발을 추진한 제품이다.

민경중 코아스 대표는 “캄스탠드는 가구가 AI 기술을 입었을 때 인간의 삶을 얼마나 쾌적하게 바꿀 수 있는지를 보여주는 첫 신호탄”이라며 “앞으로 코아스는 단순한 사무용 가구를 넘어 직장인의 몸과 마음을 챙기는 디지털 헬스케어 플랫폼 기업으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.