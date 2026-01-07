코아스, CES 2026 참가해 ‘캄스탠드’ 공개
40년 전통의 사무가구 기업 코아스(KOAS)가 ‘CES 2026’에 참가해 AI 기반 웰니스 데스크 오브제 ‘캄스탠드(Calm Stand)’를 선보였다.
코아스는 자회사 KLS를 통해 지난 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에 참가했고, 유레카 파크 내 KOTRA 공동관에서 관람객과 직접 교류했다.
이번 전시에서 공개된 캄스탠드는 코아스 대표가 한 교육감과의 오찬 자리에서 교사들이 업무 스트레스로 인해 우울감과 심리적 부담을 겪고 있다는 이야기를 접한 것을 계기로, CES 2025·2026에서 2년 연속 혁신상을 수상한 디지털 헬스 전문기업 엠마헬스와 협업해 개발을 추진한 제품이다.
캄스탠드는 단순한 모니터 받침대의 기능을 넘어, AI가 사용자의 미세한 스트레스 신호를 감지해 높이를 자동 조절하고 심리적 안정에 도움이 되는 테라피 사운드와 아로마를 제공하는 점이 특징이다.
기존 모니터 암이나 태블릿 거치대가 주로 높이 조절에 초점을 맞췄다면, 캄스탠드는 장시간 컴퓨터 사용으로 발생하는 거북목 자세나 피로감을 카메라로 인식한다. 이후 사용자의 자세 패턴을 분석해 상하 이동하며 자연스러운 자세 교정을 유도한다.
코아스는 2026년 상반기 중 AI 웰니스 센싱 기능을 강화한 캄스탠드를 시장에 출시할 예정이다. 향후 캄스탠드를 시작으로 AI, IoT, 디지털 헬스 분야 기업들과의 협력을 확대해 미래형 스마트 오피스 환경에 적합한 AI 웰니스 오브제 라인업을 순차적으로 선보일 계획이다.
민경중 코아스 대표는 “캄스탠드는 가구가 AI 기술을 입었을 때 인간의 삶을 얼마나 쾌적하게 바꿀 수 있는지를 보여주는 첫 신호탄”이라며 “앞으로 코아스는 단순한 사무용 가구를 넘어 직장인의 몸과 마음을 챙기는 디지털 헬스케어 플랫폼 기업으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사