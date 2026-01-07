현직 경찰, 만취 상태로 고속도로 역주행…택시 들이받아
만취 상태로 고속도로를 역주행하던 현직 경찰관이 택시를 들이받는 사고를 냈다. 이 경찰관은 사고 당일 직위 해제됐다.
경기남부경찰청 고속도로순찰대는 도로교통법 위반 혐의로 경기 광주경찰서 소속 경감 50대 A씨를 입건해 조사 중이라고 7일 밝혔다. 교통과 소속의 A씨는 평소 음주·약물 운전 단속 및 교통사고 조사 업무를 맡아왔다.
A씨는 전날 오전 12시30분쯤 용서고속도로 서울 방향 헌릉 IC 인근에서 술에 취한 채 역주행을 하던 중 70대 B씨가 운전하던 택시를 들이받은 혐의를 받는다. A씨는 지인들과 술을 마신 후 자택으로 귀가하던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다.
이번 사고로 차량 파손 피해가 발생했으며 현재까지 경찰에 접수된 인명피해는 없다. 다만 B씨가 추후 진단서 등을 제출할 가능성이 있다. 경찰은 진단서 제출 시 추가 법리 적용을 검토할 계획이다.
A씨의 사고 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사 중이며, 검찰에 넘기는 대로 감찰에 착수할 방침이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사