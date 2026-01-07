바이오바이츠, 노화 분야 국제학술지에 논문 게재
‘Aging and Disease’에 근감소증 정밀 치료 논문 게재
AI 기반 근감소증 솔루션 및 신약 바이오마커 발굴 기업 바이오바이츠는 세계적인 권위의 노화 연구 국제학술지인 ‘Aging and Disease’ 최신호에 근감소증의 발병 기전과 정밀 치료 전략을 총망라한 종설 논문이 게재됐다고 7일 밝혔다.
이번에 게재된 논문의 제목은 ‘Genomic and Epigenomic Landscapes of Sarcopenia: From Molecular Etiology to Precision Interventions’로 바이오바이츠 이정우 대표가 교신저자로, 분당서울대학교병원 성지용 박사가 제1저자로 참여했다.
연구팀은 이번 논문을 통해 근감소증을 단순히 노화에 따른 불가피한 현상이 아닌, 유전적 소인과 후성유전학적 조절, 환경적 요인이 복합적으로 작용하는 ‘치료 가능한 다요인 증후군’으로 재정의했다.
특히 멀티오믹스(Multi-omics)를 기반으로 밝혀진 근육 노화의 분자학적 메커니즘을 심도 있게 분석하고, 이를 바탕으로 한 정밀 진단 및 타겟 치료 전략을 제시했다.
바이오바이츠는 이번 성과로 보유한 핵심 기술의 학문적 타당성을 국제적으로 공인받았다는 데 큰 의의가 있다고 설명했다. 논문에서 강조한 대규모 멀티오믹스 데이터 기반의 바이오마커 발굴과 정밀 의료 접근법은 바이오바이츠가 현재 추진 중인 사업 모델과 일치한다고 밝혔다.
바이오바이츠는 현재 원주세브란스기독병원, 강북삼성병원 등과 협력해 세계 최초의 다기관 근감소증 환자 바이오뱅크(M-Bank)를 구축하고 있으며, 이를 통해 확보한 3000명 이상의 고품질 임상 데이터와 유전체 데이터를 독자적인 AI 플랫폼으로 분석하고 있다.
이러한 데이터를 바탕으로 Sarco-Finding 프로젝트를 진행하고 있으며, 유전체 및 전사체 분석을 통해 근감소증 치료제 개발을 위한 신규 바이오마커를 발굴하고 있다.
이정우 바이오바이츠 대표는 “이번 논문은 근감소증을 유전체 및 후성유전학적 관점에서 통합적으로 분석하여 정밀 의료의 기틀을 마련했다는 점에서 학술적 가치가 높다”며 “논문을 통해 제시된 정밀 치료 전략을 실제 바이오바이츠의 솔루션에 적용하여, 근감소증의 조기 진단부터 혁신 신약 개발(First-in-Class)까지 아우르는 글로벌 선도 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.
