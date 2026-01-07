현직 경찰이 수사기밀 유출… 변호사 구속·경찰 4명 기소

영장계획·검거정보 실시간 유출 드러나

법무법인–경찰 유착 검찰 수사로 확인

정보 유출로 증거인멸·진술번복 정황



부산지방검찰청은 현직 경찰관들로부터 수사 중인 사건의 기밀을 지속적으로 제공받고, 그 대가로 금품을 건넨 법무법인 대표변호사를 구속 기소했다고 밝혔다. 수사기밀을 누설한 현직 경찰관 4명도 불구속 기소됐다.



부산지검 강력범죄수사부(부장검사 서정화)는 7일 “법무법인 대표변호사 A씨가 사건 수임과 수사정보 취득을 목적으로, 현직 경찰관 신분으로 무등록 사무장 역할을 했던 인물을 통해 수사기밀을 불법 취득했다”고 밝혔다. 해당 인물은 변호사 측으로부터 급여 명목 등으로 2600만원을 받은 것으로 조사됐다.



검찰에 따르면 A씨는 사무장의 경찰 인맥을 활용해 영장 신청 계획과 실시간 검거 현황 등 수사 핵심 정보를 반복적으로 전달받은 것으로 파악됐다. 검찰은 이 같은 정보 유출 구조가 실제로 사건 관계자들의 증거인멸과 진술 번복 등 사법절차 방해로 이어진 정황도 확인했다고 밝혔다.



검찰은 또 해당 법무법인 소속 변호사 B씨도 경찰관으로부터 사건을 소개받고 그 대가로 580만원을 제공한 혐의로 불구속 기소했다. 이와 함께 수사기밀을 외부로 유출한 현직 경찰관 4명(C·D·E·F)도 공무상비밀누설 등 혐의로 재판에 넘겨졌다.



공소사실에 따르면 경찰관 C씨는 2023년 4월부터 2024년 3월까지 마약 사건을 수사하면서 공범 진술 내용과 소변 감정 결과, 구속영장 신청 계획 등을 외부에 누설했다. D씨는 2023년 10월부터 약 2개월간 특수강간 사건의 공범 검거 상황과 구속영장 신청 계획을 전달한 혐의를 받고 있다. E씨는 직무와 무관하게 경찰 내부망을 이용해 지명수배 정보를 조회해 유출한 것으로 조사됐다. F씨는 강간 사건 피의자에게 특정 법무법인을 소개하고, 사건 처리 방향을 사전에 누설한 혐의다.



검찰은 마약사범의 제보를 계기로 수사에 착수해 법무법인과 경찰서 등에 대한 압수수색과 디지털 포렌식, 금융·통신 자료 분석 등을 통해 범행 전모를 규명했다.



한편 현직 경찰관 신분으로 법무법인 사무장 역할을 했던 인물은 본건 수사 개시 이전인 2023년 11월 질병으로 사망해 수사 대상에서 제외됐다. 또 퇴직 경찰 출신 사무장은 수사기밀을 제공받은 상대방을 처벌하는 규정이 현행법에 없어 기소하지 않았다고 검찰은 설명했다.



검찰은 “이번 사건은 지역 법무법인과 현직 경찰 간 유착으로 수사기밀이 실시간으로 유출된 사안”이라며 “형사사법 질서의 공정성과 국민 신뢰를 훼손하는 법조 비리에 대해 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



