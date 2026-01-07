김혜경 여사 “이 대통령과 1일 1팩”…상하이서 K-뷰티 세일즈 나서
이재명 대통령과 함께 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 상하이에서 열린 K-뷰티 행사에 참석해 “이 대통령도 퇴근하면 1일 1팩을 한다”며 한국 화장품을 홍보했다. 김 여사는 중국 인플루언서와 행사 참가자들이 모인 자리에서 직접 한국 화장품들의 사용 경험을 소개하며 K-뷰티의 경쟁력을 강조했다.
김 여사는 7일 상하이 푸싱예술센터에서 열린 ‘K-뷰티 글로우 위크’ 행사장을 찾아 K-뷰티 브랜드 제품을 체험하고 기업 관계자 및 인플루언서들과 소통했다. 이날 행사에는 K-뷰티 중소 브랜드 50개사와 현지 바이어, 뷰티 전문가, 크리에이터 등이 참석했다.
김 여사는 생중계가 진행 중인 라이브 커머스 부스를 둘러보며 “한국에 여행 오신 분들이 화장품을 많이 사 가시는데, 중국에서도 직접 오지 않더라도 이렇게 구매하실 수 있다”며 “저희 남편 대통령과 퇴근하면 1일 1팩을 한다. 팩이 정말 가성비가 좋다”고 말했다. 이어 “피부 타입과 필요에 따라 선택지가 다양한 점이 K-뷰티의 강점”이라고 덧붙였다.
이날 김 여사는 립밤과 에센스, 아이패치, 헤어 제품 등 다양한 화장품을 직접 손등과 얼굴, 머리카락에 발라보며 체험했다. 김 여사는 “저도 화장품에 관심이 많아서 오늘 시간이 많이 걸릴 것 같다”며 웃음을 보였고, 주름 개선 제품을 소개받은 뒤에는 “오늘 바르고 자면 내일 피부가 어떤지 한번 확인해보겠다”고 말했다.
중국 뷰티업계 인플루언서들과의 대화에서도 김 여사는 K-뷰티의 경쟁력으로 ‘트렌드와 다양성’을 꼽았다. 김 여사는 “한국 여성들은 피부 타입과 계절 변화에 민감해 소비자 요구에 빠르게 반응한 제품들이 계속 나온다”며 “이 점이 K-뷰티의 강점”이라고 설명했다. 한국에서 가수로 활동했던 중국 인플루언서 차오루(39)씨와는 서로 볼에 제품을 발라보는 즉석 시연도 이뤄졌다. 김 여사는 “볼터치를 했느냐 안 했느냐가 화장의 완성”이라며 현장의 참석자들에게 “K-뷰티를 많이 사랑해달라”고 거듭 강조했다.
윤예솔 기자, 상하이=최승욱 기자 pinetree23@kmib.co.kr
