엔씨소프트 ‘아이온2’, 출시 46일 만에 매출 1000억 돌파

시즌2 업데이트 통해 흥행 지속 공식 쓴다

시즌2 업데이트는 아이온2의 핵심 PvE 콘텐츠 확장에 집중한다.

오는 21일 신규 원정 ‘죽은 드라마타의 둥지’와 토벌전, 각성전 등 신규 던전들이 대거 추가된다. 이어 28일에는 신규 원정 ‘무의 요람’이, 다음 달 4일에는 1~10단계 난이도로 구성된 초월 던전 ‘가라앉은 생명의 신전’이 차례로 공개된다.

핵심 PvP 전장인 ‘어비스’ 역시 입장 제한이 있는 상위 콘텐츠인 ‘어비스 중층’을 신설하고 시스템을 개편해 경쟁의 재미를 높인다.