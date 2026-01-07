엔씨소프트 ‘아이온2’, 출시 46일 만에 매출 1000억 돌파
시즌2 업데이트 통해 흥행 지속 공식 쓴다
엔씨소프트의 MMORPG ‘아이온2’가 출시 46일 만에 누적 매출 1000억 원을 돌파하며 흥행 가도를 달리고 있다. 구독형 과금 중심으로 출시한 게임을 이같이 성공시키며 엔씨의 ‘비즈니스 모델’이 새로운 국면을 맞았단 평가가 나온다.
7일 게임사에 따르면 지난해 11월 19일 출시한 아이온2는 올해 1월 3일 기준 매출 1000억원 돌파했다. 누적 멤버십 구매 캐릭터 수는 100만 개를 넘어섰다.
아이온2는 정기적인 구독형 과금을 통해 게임을 플레이할 수 있게 설계됐다. 과거 확률형 아이템 중심의 ‘리니지’ 시리즈와 사뭇 다른 행보다.
엔씨소프트는 오는 21일부터 대규모 시즌2 업데이트를 통해 견고한 성과를 이어간다는 계획이다.
시즌2 업데이트는 아이온2의 핵심 PvE 콘텐츠 확장에 집중한다.
오는 21일 신규 원정 ‘죽은 드라마타의 둥지’와 토벌전, 각성전 등 신규 던전들이 대거 추가된다. 이어 28일에는 신규 원정 ‘무의 요람’이, 다음 달 4일에는 1~10단계 난이도로 구성된 초월 던전 ‘가라앉은 생명의 신전’이 차례로 공개된다.
핵심 PvP 전장인 ‘어비스’ 역시 입장 제한이 있는 상위 콘텐츠인 ‘어비스 중층’을 신설하고 시스템을 개편해 경쟁의 재미를 높인다.
이용자 편의성 제고를 위한 시스템 개선도 병행한다. 오는 7일 정기 업데이트를 통해 그간 요청이 많았던 ‘펫 시스템’을 개편했다. 기존 캐릭터별로 관리되던 종족 이해도와 펫 보유 현황을 서버 내 모든 캐릭터가 공유하도록 변경하여 육성 부담을 대폭 완화했다. 이외에도 던전 티켓 차감 방식 변경, 클래스별 랭킹 시스템 도입, 보스 패턴 완화 등 전반적인 게임 환경을 정비한다.
김남준 아이온2 개발 PD는 “이용자들의 성원에 힘입어 한 달 반 만에 매출 1,000억 원을 넘어서는 등 호조를 이어가고 있다”며 “시즌2에도 많은 기대를 부탁드리며, 2026년에도 적극적인 소통을 통해 약속한 업데이트와 편의성 개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
