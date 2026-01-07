마차도 “베네수엘라 차기 지도자 내가 돼야…트럼프에 감사”
베네수엘라 야권 지도자이자 노벨평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도가 자신이 베네수엘라를 이끌어야 한다고 주장했다.
마차도는 6일(현지시간) 밤 방영된 미국 CBS 방송과의 인터뷰에서 ‘베네수엘라 차기 지도자가 되어야 한다고 생각하느냐’는 질문을 받고 “물론 그렇다”고 답했다.
마차도는 2024년 대선에서 야권 후보였던 에드문도 곤살레스가 사실상 압승을 거뒀다는 주장을 근거로 들었다. 당시 정부와 법원으로부터 피선거권을 박탈당했던 마차도는 외교관 출신인 곤살레스를 ‘대타’로 내세웠지만 마두로 대통령에게 졌다.
마차도는 당시 표심을 거론하며 “베네수엘라 국민들은 이미 누가 정부를 이끌어야 하는지를 선택했다”고 말했다. 이어 “우리는 (국민) 명령을 받은 대로 국민을 위해 봉사할 준비가 됐고, 또 기꺼이 그렇게 할 것”이라고 덧붙였다.
마차도의 이 같은 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 야권 지도자가 아닌 로드리게스 권한대행과 소통하며 베네수엘라 ‘직접 통치’ 가능성까지 거론한 상황에서 나왔다.
마차도가 미국 언론과의 인터뷰를 통해 차기 지도자로서의 정당성을 알리는 한편 역할 찾기에 나선 것이라는 해석이 나왔다.
마차도는 인터뷰에서 로드리게스 권한대행을 “아무도 신뢰하지 않는다. 중도적인 것과는 거리가 먼 사람”이라고 지적했다.
마차도는 “(로드리게스 권한대행이) 무고한 사람들을 억압하는 시스템을 설계한 주요 인물 중 하나”라며 “베네수엘라는 물론 해외에서도 모두 그가 어떤 사람이고 어떤 역할을 했는지 완벽하게 알고 있다”고 말했다.
반면 트럼프 대통령을 두고는 “리더십과 용기가 마두로를 심판대에 세웠다”며 치켜세웠다. 마차도는 “이건 어마어마한 일이다. 매우 감사하다”고도 말했다.
마차도는 미군 작전과 관련해 “베네수엘라 번영과 법치, 민주주의 복원을 향한 중요한 진전이었다”고 평가했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사