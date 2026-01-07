마차도 “베네수엘라 차기 지도자 내가 돼야…트럼프에 감사”

베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 11일(현지시간) 노르웨이 오슬로에서 노벨평화상 수상 관련 기자회견을 하고 있다. AFP연합뉴스

이건 어마어마한 일이다. 매우 감사하다”고도 말했다.