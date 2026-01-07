코레일, 15일부터 설 연휴 승차권 예매 실시

설 연휴 승차권 예매 일정. 코레일 제공

예매 대상은 다음 달 13~18일 운행하는 열차다. 모바일 앱 ‘코레일톡’과 코레일 홈페이지의 명절 예매 전용 웹페이지를 통해 비대면으로 진행되며 철도회원만 가능하다.

보다 원활한 예매를 위해 코레일은 모든 국민의 예매기간을 기존 2일에서 3일로 늘려 접속자를 분산하고 웹 서버 용량을 2배로 증설했다.

교통약자 사전 예매는 15~16일 오전 9시부터 오후 3시까지 진행된다. 대상은 65세 이상의 고령자 및 장애인복지법에 따른 등록 장애인, 교통지원 대상 국가유공자 등이다.

인터넷 사용이 익숙하지 않은 고객은 철도고객센터를 통한 전화예매도 가능하다.

19~21일은 오전 7시~오후 1시 교통약자를 포함한 모든 국민을 대상으로 예매가 진행된다.

19일은 호남 전라 장항 중앙 서해 목포보성선을, 20일은 경전 경북 대구 충북 중부내륙 동해 강릉 영동 태백 경춘 교외선을, 21일은 경부선 승차권을 예매할 수 있다.

설 연휴 승차권은 22일 0시부터 결제할 수 있다. 교통약자 사전 예매 승차권은 28일까지, 일반 예매 승차권은 25일까지 반드시 결제해야 한다.

기한 내 결제하지 않은 승차권은 자동 취소되며 예약 대기 신청자에게 순차적으로 배정된다.

온라인 결제가 어려운 교통약자는 철도고객센터 전화결제나 역창구에 방문해 결제하면 된다.

전화 결제한 승차권은 열차 이용 전까지 신분증을 지참한 후 전국 역 창구를 방문해 발권받아야 한다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “고향을 찾는 고객들이 기분 좋게 여정을 시작할 수 있도록 원활한 예매를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.